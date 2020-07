Bude to sice s tříměsíčním zpožděním, ale o to budou bitvy zajímavější. Ta největší se tradičně rozhoří mezi kajakáři. Na tři reprezentační místa a jediné olympijské se totiž tlačí hned kvartet elitních slalomářů.

Na to, jak to dopadne mezi mistry světa Jiřím Prskavcem, Ondřejem Tunkou, Vavřincem Hradilkem a úřadujícím mistrem Evropy Vítem Přindišem jsou zvědaví fanoušci i experti.

Pravdou je, že prvně jmenovaný má výhodu díky loňskému triumfu na MS.

O tom, jak se bude situace vyvíjet, napoví už tento víkend úvod nominačních bojů, které se jedou na umělé slalomové dráze pod starým mostem ve Veltrusech.

Diváci budou v sobotu a v neděli kromě kajakářů pochopitelně sledovat i další disciplíny.

Kategorie kanoistek bude mít v Tokiu olympijskou premiéru. „Dřela jsem na boj o olympiádu jedenáct let a cítím se skvěle. Člověk si musí věřit, protože kdyby si nevěřil, už to balí předem. Takže si věřím a doufám v to nejlepší,“ vzkazuje největší favoritka Tereza Fišerová, vicemistryně světa 2017.

Jestli tříměsíční odklad prospěl, či nikoli, bude jasné až se sečtou všechny výsledky. Úřadující mistryně Evropy v kajaku Amálie Hilgertová má ale jasno.

„Myslím, že jsem rozhodně připravenější, než jsem byla na jaře, takže zdržení kvůli koronaviru pro mě je výhoda. Těším se, až se do toho pustíme,“ říká.

Ve Veltrusech začíná program po oba dny v 8.30, nominační jízdy vyvrcholí příští víkend v pražské Troji.