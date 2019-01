Praha – Tak jako k Velikonocům neodmyslitelně patří pomlázka a malovaná vajíčka, stal se v Praze jejich nedílnou součástí festival mladých házenkářů. Ve dnech 14. – 17. dubna se uskuteční 26. ročník Prague Handball Cupu, který je největším halovým turnajem na světě. V českém sportu nemá nic podobného obdoby.

Megaturnaj Prague Handball Cup je na prahu dalšího ročníku. | Foto: archiv Deníku

PHC má obří rozměry. Letos se zúčastní rekordní počet 593 týmů z 23 zemí. Ve dvou tisícovkách zápasů by mělo nastoupit 8500 hráčů a v permanenci bude 33 arén. Finálový program se odehraje v pondělí v Areně Sparta na Podvinném Mlýně. „Těší nás, že stále rosteme. Pro zahraniční týmy je Praha atraktivní destinací. Většina týmů má velké ambice a chce se poprat o co nejlepší výsledek, což turnaji dodává sportovní kvalitu," říkal krátce před startem ředitel turnaje Jaroslav Chvalný.

V Praze se za roky představila řada hráčů, kteří se později prosadili v házené dospělých. Mezi nimi je dnes už bývalý český reprezentant Václav Vraný, který prošel Duklou a Plzní, zahrál si bundesligu a na mistrovství Evropy. „Už si nevzpomenu na všechny výsledky, akorát vím, že se mi nikdy nepodařilo zahrát si ve finále," zalovil v paměti.

Hrát PHC podle něj znamená pro mladého hráče neuvěřitelnou zkušenost. „Pamatuju si na zápas s reprezentanty Ukrajiny, s lidmi jiného vzrůstu a umu. Každá země hraje házenou trochu jinak, poměřit se je důležité. A jestli mi to pomohlo později? Samozřejmě, co zápas, to posun kupředu. A našel se prostor i na přátelství. Samozřejmě jsme se družili také s děvčaty," smál se.

O zvyšující se kvalitě svědčí i výsledkový systém. Všechny zápasy mají vlastní on-line přenos, který zaznamenává klíčové okamžiky a prakticky okamžitě je k dispozici dokonalý přehled o průběhu utkání.

Čísla Prague Handball Cupu

593 týmů; 8500 hráčů; 23 zemí; 33 hal; 2000 utkání



Středočeši na Prague Handball Cupu

Chlapci nar. 2000 a 2001 (72 účastníků): Sokol Bělá p. B., TJ Sokol Úvaly

Chlapci nar. 2002 a 2003 (86): Sokol Úvaly, Házená Mělník (2 týmy)

Chlapci nar. 2004 a 2005 (85): Házená Mělník (2 týmy), Sparta Kutná Hora, Sokol Úvaly

Chlapci nar. 2006 a mladší (27): Sokol Úvaly

Dívky nar. 2002 a 2003 (85): Házená Mělník

Dívky nar. 2004 a 2005 (64): Házená Mělník