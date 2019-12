V Mělníku sice hosté z Chomutovska po změně stran otočili výsledek, od stavu 4:8 se ale trefoval už jen tým okolo prvoligového střelce Gabča. Pět gólů v závěrečné desetiminutovce přineslo dokonalý obrat.

K vidění byl rovněž ve Slaném, kde Čechie nasměrovala zápas s Chomutovem ke svému druhému tříbodovému zisku v řadě i celkově ještě před přestávkou, po ní pokořila dokonce dvoucifernou metu nastřílených gólů.

KARETNÍ ŽNĚ V KOLÍNĚ

Po dlouhé době se futsalisté Kolína sešli v dobré sestavě, ale ani to jim nebylo nic platné. V osmém kole divize na domácí palubovce prohráli s Kadaní 7:9. Plně obsazená lavička náhradníků byla nakonec jednou z mála věcí, která v utkání s týmem z popředí tabulky trenéra Michala Škopka potěšila. Samotný výsledek nikoliv.

„Hosté na nás vlétli a od prvních minut hráli velmi důrazně, nebojím se říct, že až za hranicí regulérnosti. Rozhodčí to neměli vůbec jednoduché. Naši někteří hráči se často nechali strhnout k tvrdé hře,“ objasňoval Škopek neskutečných jedenáct žlutých karet (5:6) a jednu červenou. Tu obdržel domácí Seifert. V utkání se kopalo dokonce jedenáct trestných kopů po akumulovaných faulech. „To za dvacet let, co hraji futsal, nepamatuji,“ podotkl Škopek.

Úvod zápasu Kolínu vyšel parádně a po pěkné akci otevřel skóre. Hosté po chybě domácích brzy vyrovnali a v zápase nahoru dolů šli následně do vedení. Kolín začal ztrácet. První poločas vyzněl pro soupeře.

Ve druhém byl Kolín lepší, ale neproměnil v úvodu tři tutovky, navíc hostující brankář několikrát vytáhl fantastický zákrok. Především díky němu si Kadaň odvezla tři body za vítězství. „V závěru jsme měli velké šance, ale brankář z Kadaně byl vždy proti. Naopak hosté z ojedinělé šance skórovali a se štěstím získali vítězství,“ posteskl si Michal Škopek.

8. kolo: SKP Kolín – Betis Kadaň 7:9 (4:7, za domácí Navrátil 2, Seifert 2, Slezák, Kopecký, Rosendorf, ČK: 1:0), Olympik Mělník B – Spartak Perštejn 9:8 (3:2, za domácí Gabčo 5, Prejsa, Slezák, Šustr, Tajč), FC Slatina – Boca Juniors Ústí n. L. 2:2 (2:2, za domácí Jeřábek, Hanuščík), Čechie Slaný – Atletico Chomutov 11:5 (5:4, za domácí Jiránek 4, L. Danda 2, Paluba 2, Kroutil 2, P. Danda).

1. FC Slatina 2006 7 4 2 1 82:46 14

2. Spartak Perštejn 7 4 1 2 77:49 13

3. Betis Kadaň 6 4 1 1 39:36 13

4. Olympik Mělník B 7 4 0 3 48:45 12

5. Boca Juniors Ústí n. L. 6 3 1 2 30:34 10

6. Atletico Chomutov 7 3 0 4 48:51 9

7. Reas Česká Lípa 7 2 1 4 47:71 7

8. SKP Kolín 7 2 0 5 37:51 6

9. Čechie Slaný 8 2 0 6 40:65 6