Kladensko – Běžecké závody na různých tratích, bikerské měření sil, atrakce pro děti, závěrečná tombola a po celý den bohaté občerstvení. Kdo nechce být jen divákem, a rozhodne se udělat něco pro své tělo a duši, nebo ho třeba motivuje myšlenka jít příkladem svým dětem, je nejvyšší čas zaregistrovat se do startovního pole. Velvarský maraton je na programu už nadcházející sobotu.

OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ David Svoboda s účastníky kladenského Běhu naděje. | Foto: Rudolf Muzika

I když celou sportovně – společenskou událost, která se na Kladensku uskuteční už podvanácté, zastřešuje název Maraton, nejdelší běžeckou tratí je závod na deset kilometrů. Symbolika maratonu spíše náleží nadšeným organizátorům, pro které je zajištění celého závodu „během na dlouhou trať.“ Význam i vyznění akce všech za tu námahu stojí, jak potvrzuje Šárka Hrbková, učitelka prvního stupně Základní školy Velvary, zakladatelka a klíčová persona organizačního týmu.

„Od desátého ročníku, kdy byla prvně realizována trať na deset kilometrů a přijelo asi sedm desítek závodníků dokonce i z řad profesionálních běžců, se ukázalo, že hlavním trhákem bude právě hlavní závod, tedy převážně pro dospělé, a ostatní běhy budou jako doplňkové,“ popisuje Šárka Hrbková, jak se z původní myšlenky sportovního vyžití místních stala v posledních letech akce přesahující hranice královského města.

Svědčí o tom i starty některých osobností v hlavním závodě. Letos by znovu neměl chybět olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda a poprvé i běžecký rekordman, ultramaratonec a realizátor mnoha charitativních projektů René Kujan. Přihlásit do závodu se lze do čtvrtečního poledne on-line na www.velvarskymaraton.cz, nebo v průběhu akce na místě. Nabitý program zahájí v 10 hodin start Bikerské 30, účastníci hlavního závodu vyrazí na trať ve 12.20, vyhlášení výsledků je naplánováno na 15.30 hodin.