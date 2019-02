Veslaři soupeřili o tituly na mistrovství pod střechou

Neratovice – Do sportovní haly se po letech vrátilo mistrovství republiky ve veslování na trenažéru. Tradiční vrchol zimní sezony ovládli v hlavních kategoriích muži a ženy pražských klubů Dukla a Slavia, kteří si rozdělili všechny tituly včetně kategorií lehkých vah a do 23 let.

V Hodoníně se o víkendu uskutečnilo mezinárodní mistrovství České republiky ve veslování na trenažéru. Titul ve sportovní hale TEZA získali Jakub Podrazil a Pavlína Žižková. | Foto: VLP / Kopl Libor

Mezi startujícími nechyběli ani domácí mládežníci. Matouš Dočekal obsadil v nejpočetněji obsazené kategorii juniorů (77) solidní sedmnáctou příčku. Mezi juniorkami (37) skončila mělnická Natálie Odstrčilová osmadvacátá. Stejnou pozici bral Samuel Brdlík jako nejúspěšnější z kvarteta neratovických dorostenců (72). Dorostenky (55) z domácí líhně o sobě daly vědět výrazněji. Viktorie Kottová uzavírala první desítku, Barbora Mašková dojela jen o tři příčky hůře.

Autor: Luboš Kurzweil