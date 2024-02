/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dvakrát během sobotního podvečera narazil futsalový Olympik Mělník na soupeře z Chrudimi. V souboji o třetí místo na závěrečném turnaji ligy dorostu z toho mělnickým nadějím cinkla po dvou letech další medaile. Prvoligové áčko dostalo v hale favorita pořádně naloženo.

Z final four celostátní futsalové ligy dorostu ve Slaném | Foto: Michal Pavlík

Ve Slaném, kde se v nové hale Final four celostátní soutěže futsalistů do 17 let konalo, svěřenci trenéra Pavla Šuby mladšího o gól prohráli semifinále s pozdějším mistrem kategorie Baníkem Chomutov. V utkání poražených semifinalistů si ale spravili chuť, když těsného vítěze základní části přestříleli 6:4. Jakub Sedláček si kromě bronzové medaile odnesl i ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje.

Záznam turnaje:

Zdroj: Youtube

Semifinále ligy dorostu

Olympik Mělník - Oxyworld Baník Chomutov 1:2 (1:1)

Branky: 11. Suchý (Zíta) - 13. Bodnár (Majzner), 20. Novotný (Gedeon).

Zápas o třetí místo

FK Chrudim - SK Olympik Mělník 4:6 (3:5)

Branky: 10. Bohuněk (Souček), 13. Dvořák (Pilný), 14. Henderson (Ondrůšek), 25. Bauer (Henderson) - 1. vlastní Bohuněk, 5. Durdoň (Suchý), 8. Šplíchal, 15. Sýkora, 15. Šplíchal (Husár), 24. Hartl.

Pojedeme se porvat o titul, velí kouč Olympiku před Final 4 ligy dorostu

První tým Olympiku v dalším prvoligovém utkání tolik důvodů k radosti neměl. V Městci Králové pálili v souboji dvou nejlepších kanonýrů soutěže (P. Drozd vs J. Vokoun) pouze domácí Východočeši. Porážka, u které se v hostující bráně protočili hned tři gólmani, nakonec nabralo podobu 11:0. Pro hosty šlo o šestou porážku z posledních sedmi kol.

Podle hostujícího Lukáše Lehnera chybělo u lídra tabulky k příznivějšímu výsledku lepší nakládání se střeleckými příležitostmi. „Vytvořili jsme si spoustu slibných šancí, ale bohužel jsme žádné neproměnili na rozdíl od Chrudimi. Dneska nám nejde nic vytknout za bojovnost, ačkoliv tomu výsledek neodpovídá. Věřím, že když takhle zabojujeme v dalším zápase, tak se nám podaří už konečně zvítězit.“

Jelínek chce být v Neratovicích na číslech, proč odešel ze Záp jen do divize?

1. Futsal liga, 18. kolo

FK Chrudim - SK Olympik Mělník 11:0 (4:0)

Branky: 3. Vincenzo (André), 14. D. Drozd (P. Drozd), 16. D. Drozd (Max), 19. Igor (Vincenzo), 22. Vincenzo (Everton), 26. P. Drozd (D. Drozd), 30. Everton (André), 30. Slováček (Everton), 31. Igor (Slováček), 40. Vincenzo, 40. André (Javorski). Olympik: Tarr (12. Bukhvak, 31. Bouška) - Abrham, Chalupa, Ježek, Lehner, Machytka, J. Sváta, M. Sváta, Vokoun.

Zdroj: futsalliga.cz