Co se týká týmových ambic, jsou futsalisté Olympiku před závěrečným vystoupením v Chomutově víceméně mimo hru. Do čtvrtfinále už proniknout nemohou. Pro jednoho z mělnických hráčů ale ještě může sezona skončit parádním individuálním počinem.

Sestřih gólů mělnického kapitána Jiřího Vokouna v prvoligové sezoně 2023/24 | Video: 1.Futsal liga

Kapitán Jiří Vokoun se s 31 góly dělí s reprezentačním kolegou Tomášem Vnukem o průběžné první místo v tabulce střelců. V pátek si to tak s kanonýrem Plzně nadálku rozdá o korunu krále.

„V hlavě to nějakým způsobem určitě mít budu. Ale pokusím se na to nemyslet. Pokud by to vyšlo, měl bych samozřejmě radost, ale bohužel je to zatím daleko i vzhledem k losu Plzně (doma hostí Žabinské Vlky Brno),“ řekl před posledním kolem Jiří Vokoun.

Na drtivou většinu úspěchů ze střelecky nejlepší sezony mělnického klenotu se výše můžete podívat na sestřihu. Chybí pouze tři kusy z Kadaně, která nedodala kompletní záznam.