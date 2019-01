Mělnicko - Kam o nadcházejícím víkendu za sportem?

III. třída: Záryby B - Dřísy | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Žákovský turnaj s finskou účastí

Nadcházející předposlední víkend hokejové sezony na zimním stadionu v Mělníku bude ve znamení turnaje hráčů ročníku 1999 (starší žáci). Vedle domácího mužstva HC Junior se turnaje zúčastní dva týmy Finského OKK Helsinki – žlutí a zelení, Bílí Tygři Liberec, HC letci Letňany a tým složený z hráčů působících v různých mužstvech – Czech International Hockey Camp. Téměř nekonečný zápasový maraton začíná v pátek v 10.15 a vyvrcholí v neděli ve 14 hodin.

Sesadí Mělničtí i nového lídra?

Hned několik hitů skrývá víkendová nabídka fotbalových zápasů. Které to jsou? Mělničtí příznivci by si určitě neměli nechat ujít duel týmu z Podolí, který se chystá po týdnu sesadit z čela dalšího soupeře, tentokrát Rejšice. Na Neratovicku slibuje zajímavý střet další duel Libiše v krajském přeboru. Domácí budou chtít po dvou remízách zabrat naplno. Ale co na to druhý Český Brod? V Kralupech je pak zárukou kvalitní podívané přímý souboj o druhou příčku v okresním přeboru mezi FK 1901 a sousedy z Veltrus.

Kralupy vyhlásí svého sportovního krále

Třiadvacet nominovaných sportovců, trenérů a kolektivů od nejmenších po zasloužilé veterány bude v pátek večer v napětí, jak dopadnou ve čtvrtém ročníku ankety Sportovec Kralup. Pořadí všech šesti kategorií bude odtajněno v rámci slavnostního galavečera, který začne v Kulturním domě Vltava úderem 19. hodiny.

PÁTEK 30. BŘEZNA

HOKEJ – Turnaj st. žáků na ZS Mělník: 10.15 OKK Yellow – Mělník, 12.00 Czech IHC – OKK Green, 13:45 Letňany – Liberec, 15.30 OKK Green – OKK Yellow, 17.15 Mělník – Liberec, 19.00 Czech IHC – Letňany.

HOKEJBAL – II. AHL Kralupy: 19.15 Balwans – Hotofsson.

STOLNÍ TENIS – RP I. třídy: 18.00 D. Beřkovice – Veltrusy, 18.30 Dřínov – Mlékojedy, Dynamo B – Mšeno (ZŠ Veltrusy), 19.00 Tišice – Liběchov. RP II. třídy: 18.00 Mšeno B – Dynamo C.

SOBOTA 31. BŘEZNA

BASKETBAL – KP st. a ml. žáků: 10.30 Mělník U15 – Boleslav U15, 14.30 Kralupy U15 – Pečky U15. Kvalifikace nejml. minižákyň: 15.30 Kralupy – Slaný.

FOTBAL – KP: 10.15 Libiš – Č. Brod. I. B: 16.30 FC Mělník – Rejšice (UMT), Pšovka – Luštěnice, Kostelec – Řepín. OP: 16.30 PTZ – Cítov, D. Beřkovice – N. Ves, Mšeno – Tišice. III. A: 16.30 Všetaty – Záryby B, Vehlovice – Hořín, Čečelice – Roma, Kly – Liběchov. III. B: 16.30 H. Beřkovice – Vojkovice, Chvatěruby – Postřižín, Dolany – Všestudy, Sazená – Č. Kralupy, Vraňany – V. Borek B, Chlumín – Zálezlice. I. A dorostu: 10.00 D. Beřkovice – Slaný. OP dorostu: 10.00 PTZ – Lužec. KP st. a ml. žáků: 9.30 a 11.10 Neratovice – Lysá n. L., Pšovka – Velim. I. A žáků: 10.00 Mšeno – M. Hradiště, 13.00 Libiš – FC Mělník. OP žáků: 14.00 Všetaty – Obříství, Kostelec – H. Počaply, 14.30 PTZ – Cítov, Sazená – Řepín, Vraňany – Dynamo.

HOKEJ – Turnaj st. žáků na ZS Mělník: 8.30 OKK Green – Mělník, 10.15 Letňany – OKK Yellow, 12.00 Czech IHC – Liberec, 13.45 OKK Green – Letňany, 15.30 Liberec – OKK Yellow, 17:15 Czech IHC – Mělník.

HOKEJBAL – II. AHL Kralupy: 17.00 Cukrovar – E.C.I. Vošurk.

VOLEJBAL – KP kadetek: 10.00 turnaj v SH Neratovice za účasti týmů Neratovic, Tuchlovic, Rakovníka a Mělníka.

NEDĚLE 1. DUBNA

BASKETBAL – KP st. a ml. žáků: 19.00 Kralupy U15 – Sparta U15.

FOTBAL – III. liga žen: 14.00 FC Mělník B – K. Hora. Divize: 16.30 Neratovice – Brozany. I: B: 16.30 Lužec – Tuchoměřice, Vysoká – Kosořice. OP: 16.30 Kralupy 1901 – Veltrusy, Pšovka B – Lobkovice, V. Borek – Neratovice B, Libiš B – Dynamo. III. A: 10.15 Mlékojedy – Řepín B, 16.30 Botafogo – H. Počaply, Dřísy – Obříství. III. B: 16.30 PTZ B – Jeviněves. I. A dorostu: 10.15 FC Mělník – N. Strašecí (UMT), V. Borek – Tn. Rakovník. OP dorostu: 10.00 Mšeno – Lobkovice, Vraňany – Dolany, 10.15 Kostelec – Řepín. OP žáků: 14.00 Lužec – Záryby.

FUTSAL – Přátelsky: 20.00 AFC Kralupy – SK Slatina.

HOKEJ – Turnaj st. žáků na ZS Mělník: 9.00 OKK Yellow – Czech IHC, 10.45 Mělník – Letňany, 12.30 OKK Green – Liberec, 14.00 slavnostní zakončení.

HOKEJBAL – II. AHL Kralupy: 17.00 Cukrovar – Balwans, 19.00 Hotofsson – Necrocock.

VOLEJBAL – KP st. žákyň: 10.00 turnaj v Kralupech za účasti týmů Rakovníka, Kralup, Mělníka, Neratovic a Příbrami.