/VIDEO/ To byla přestřelka! A hned tuplovaná. Futsalisté Olympiku ve svém závěrečném utkání prvoligové sezony přestříleli Oxyworld Baník Chomutov v jeho hale 11:8. Zápas byl pro Mělník posledním pod trenérem Jakubem Němcem, kapitán Jiří Vokoun si vystřílel titul nejlepšího střelce soutěže.

Sestřih gólů mělnického kapitána Jiřího Vokouna v prvoligové sezoně 2023/24 | Video: 1.Futsal liga

Střelecký lídr Mělníka zaznamenal v utkání šest branek. Tou poslední z 36. minuty se dostal před Tomáše Vnuka. I plzeňský bombarďák v posledním kole základní části řádil, k 31 předešlými ale přidal v souboji s Žabinskými Vlky „pouze“ pět zářezů. Po loňském druhém místě tak mělnický reprezentant stanul na čele pořadí.

„Je to příjemný pocit. Přiznám se, že jsem to měl v hlavě. O poločase jsme se podíval a viděl jsem, že Tomáš má jeden. Pak mi na lavičce kluci říkali, že dal další, tak jsem se snažil jich dát víc než on. Nakonec se to povedlo a jsem za to rád. Klukům děkuji, že se to snažili hrát na mě,“ řekl Jiří Vokoun bezprostředně po skončení zápasu do kamery ČT Sport.

Celkově ovšem mělnická sezona povedená nebyla. Ani vítězství už nemohlo nic změnit na tom, že pravidelný účastník čtvrtfinále z předešlých let tentokrát skončí na druhé příčce od konce a hned po základní části. „Je to smutné. Raději bych hrál play-off, než vyhrál střelce, ale nedá se nic dělat. Musíme se připravit na další sezonu a udělat lepší výsledek,“ dodal Jiří Vokoun.

Nelichotivé umístění podle vyjádření z klubu přímo nesouvisí s tím, že páteční zápas byl zároveň i rozlučkou trenéra Jakuba Němce. Podle předsedy Pavla Šuby uzrál čas na změnu. „Nemohou za to ani výsledky. Pět let u jednoho týmu je hodně. Všichni jsme cítili, že je potřeba dát týmu zase něco jiného, nového. Řešili jsme to už několik měsíců zpět a byla domluva, že po sezoně skončí,“ řekl Pavel Šuba ke konci kouče, který dříve za Olympik hrál a v současnosti je i manažerem reprezentace.

O tom, jak stěžejní post vyřeší, mají v Mělníku jasno. Na lavičku se v nové sezoně po letech postaví sám Pavel Šuba. V momentální situaci to vidí jako jedinou možnost. „Není vůbec jednoduché najít někoho fundovaného. Navíc tým znám,“ objasnil tuto volbu.

S týmem bude chtít uspět výrazně lépe než letos. „Ambice byly i letos veliké, ale skutek utekl. Někteří hráči, se kterými jsme počítali, nám dali vale a v průběhu sezony jsme pak měli mraky nemocných a zraněných,“ zhodnotil stručně sezonu Pavel Šuba.

Zápas v Chomutově jej nadchl, především pak týmová soudržnost. „Bylo neskutečné, jak celý tým šel Vokymu na pomoc v zápase, ve kterém jinak prakticky o nic nešlo. Kluci na něj makali a dřeli. Myslím, že to tým hodně stmelilo,“ našel pozitivum před startem nové éry.

PODÍVEJTE SE: Záznam utkání Chomutov - Mělník:

Oxyworld Baník Chomutov – SK Olympik Mělník 8:11 (4:6)

Branky (asistence): 3. Kupilík (Gedeon), 5. Gedeon (Kupilík), 11. Nový (Gedeon), 16. Nový (Kasal), 33. Klíma (Gedeon), 35. Klíma (Kasal), 35. Gedeon (Klíma), 39. Bodnár (Belák) - 1. Vokoun (Abrham), 2. Vokoun (Šup), 3. Vokoun (Chalupa), 16. Gabčo (Šup), 19. Vokoun (Šup), 20. Dominik (Abrham), 23. Vokoun (Ježek), 28. Abrham (Gabčo), 34. Šup, 36. Vokoun (Gabčo), 38. Šup. Rozhodčí: Lafek, Vévodová - Šmid. Hráno bez karet. Diváci: 402. Olympik: Tarr (37. Bouška, Bukhvak) - Abrham, Gabčo, Chalupa, Ježek, Křížek, Machytka, Šup, Vokoun.