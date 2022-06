Nakonec ale Poschik projel cílem jako druhý. Na něj se posunul poté, co vedoucího Primožice potkal defekt pravé přední pneumatiky a musel ze závodu odstoupit. Přestože se Poschikovi nepodařilo pole position proměnit před domácími fanoušky ve vítězství, byl v cíli spokojen.

„Jsem spokojen. Je úžasný pocit dojet před domácími fanoušky na stupních vítězů. Bylo extrémní horko a auto se tak ovládalo úplně jinak než v pátek při trénincích a kvalifikaci. Rozhodně jsem se toho hodně naučil. Bitva s Hulmem a Primožičem byla úžasná a važně jsem si ji užil. Všichni tři jsme bojovali vážně tvrdě, ale po celou dobu to bylo férové," řekl rakouský mladík, který udržel stříbrnou příčku i přes čtyřsekundovou penalizaci za překračování traťových limitů.

Poschik ovšem přiznal, že v závěru měl obavu o své brzdy: „Skutečný problém začal v předposledním kole. Začal jsem totiž ztrácet tlak v brzdách. Kvůli tomu jsem byl dvakrát široký," popisuje své problémy z konce závodu, se kterými se ale nakonec zdárně vypořádal.

Jsem ráda, že přibylo kopců, říká Martina Sáblíková o startu na L’Etape

Poschik ale nebyl jediným jezdcem Carpek Service, který po sobotním závodě vystoupil na celkové stupně vítězů. Bronz si totiž připsal Tomáš Pekař s Cliem novější páté generace. Šéf týmu, který svůj start pojal především jako přípravu před zářijovým podnikem Clio Cup Series na této trati, opět dokázal porazit několik papírově rychlejších "čtyřkových" Clií.

Jeden z velkých příběhů závodu napsal také Libor Horák. Rallyeový specialista, pro kterého šlo o teprve o druhý podnik na okruhu a o premiéru na Red Bull Ringu, nemohl zajet v kvalifikaci čas kvůli prasklé hadici u turba a byl tak odsouzen ke startu z poslední 14. pozice. V závodě ale vůbec nebylo znát, že jsou jeho zkušenosti s okruhy jen minimální. Předvedl totiž velkou stíhací jízdu, která skončila celkovou čtvrtou příčkou a hlavně třetím místem v hodnocení Renault Clio IV.

„Moc jsem si to užil. Povedl se mi start a pak jsem se soustředil na postupné předjíždění. Na začátku jsem byl trochu v křeči, ale všechno se mi dařilo, takže jsem se pak začal cítit dobře. Koukal jsem, jak jedou ostatní a zkoušel to dělat lépe. Soustředil jsem se hlavně na správné brzdění a šlo mi to. Trochu jsem taky laboroval s pneumatikami a snažil se šetřit ty přední. Tomáš Pekař mi auto trochu přitvrdil a pomohlo to, bylo stabilnější. Chtěl bych moc poděkovat týmu, sponzorům a všem, co drželi palce. Hnalo mě to dopředu a navíc mám perfektní zážitek," neskrýval Horák své nadšení.

PODÍVEJTE SE: Libiši popřáli i bývalí reprezentanti, domácí gardu ale nešetřili

Henrik Seibel skončil na sedmém místě celkově a na druhé příčce v hodnocení "pětkových" Clií. Na osmé pozici dorazil do cíle Richard Meixner, jehož sobotní vystoupení zkomplikovala penalizace průjezdu boxy za ulitý start. Za tu mu kvůli nedorozumění hrozila dokonce i diskvalifikace. Nakonec ale vyloučen nebyl. Radost mu mohlo dělat také zajetí nejrychlejšího kola závodu.

„Všiml jsem si cedule, na které bylo, že jsem dostal penalizaci průjezdu boxy. Kluci mi to ani nehlásili a za jízdy toho z cedule moc nepřečtete. Projel jsem tedy boxy, to se ale stalo až ve čtvrtém kole. Mezitím už mi ukázali černou vlajku. Po průjezdu boxovou uličkou ji ale nakonec odvolali. Po závodě jsem byl u komisařů, kteří mi za to vyčinili, ale umístění mi zůstalo," řekl Meixner ke své situaci.

Další triumf pro Pekaře

Nedělní klání už stáji Carpek Service nepřineslo tolik radosti jako to sobotní. I přesto byl ale důvod k oslavám i tentokrát.

Nejlépe dopadl Richard Meixner. Ten sice startoval až jako osmý, přesto se ale byl během závodu schopen vypracovat až na třetí příčku a zdálo se, že by konečně mohl získat své premiérové pódiové umístění. Později se ale propadl na pátou pozici. Po nehodě maďarského jezdce Szabolcse Lantose nakonec dojel čtvrtý. Kromě toho zvítězil také mezi gentlemany. Příliš velká spokojenost u něj ale nepanovala.

„Spokojen vůbec nejsem. Myslím si, že jsem blízko k prvním stupňům vítězů, ale musím být trochu tvrdší. Opět jsem měl tak trochu incident s Primožičem. Už to bylo podruhé, ale nebudu brečet. Musíme se s tím poprat a jít do toho trochu tvrději. Nesmíme uhýbat. Když mě někdo předjede, musím mu to tvrdě vrátit," uvedl.

Poschik na Red Bull Ringu doprovázel piloty F1, teď si tam sám zazávodí

Na pátém místě skončil Libor Horák. Ten se sice po startu ze třetí pozice (došlo k otočení nejlepší šestky ze soboty) na stupních vítězů neudržel, i přesto si ale odnesl další zážitek. V úvodu se totiž na krátký okamžik objevil v čele závodu.

„Na chvíli jsem se dostal do vedení, ale bylo mi jasné, že mě doženou. Ale byl to fajn pocit, chvíli jsem měl naději. Byl jsem ale trochu nervózní a špatně jsem si to srovnal v hlavě. Bál jsem se soupeřů a jel moc defenzivně. Měl jsem to asi spíše risknout a útočit jako v sobotu," přiznal.

Tomáš Pekař skončil celkově šestý. V hodnocení Renault Clio V ale opět vyhrál. Henrik Seibel dojel v absolutním pořadí na desáté pozici a mezi "pětkami" zopakoval druhou příčku.

Vydařená nebyla neděle pro domácího Tobiase Poschika. Ten totiž nemohl navázat na sobotní druhé místo. Hned od startu začal ztrácet výkon a na konci prvního kola zamířil do boxů, kde ze závodu odstoupil.

Za tři týdny do Polska

Třetí podnik letošního ročníku ESET Cupu čeká na tým Carpek Service o víkendu 24.-26. června. Zde by ale na rozdíl od prvních dvou podniků měl nasadit už jen tři vozy - Tobiase Poschika, Richarda Meixnera a Henrika Seibela. Tomáš Pekař se letos soustředí zejména na působení v Clio Cup Series a jelikož Poznaň součástí kalendáře této série není, nedává jeho účast příliš velký smysl. Chybět bude i Libor Horák. Pro něj šlo v Rakousku na nějakou dobu o poslední okruhové závody. V budoucnu má ale chuť odjet další.

„Vše se odvíjí od financí, ale po tomto víkendu mám chuť jet celou sezonu. I kdybych letos už nejel, tak se příští rok určitě vrátím. Třeba jen sem na Red Bull Ring, je to krásný okruh," vyjádřil své přání Horák, kterého v červenci nejspíše uvidíme na Rallye Bohemia.

Ukázková jízda i setkání s fanoušky. Pekař slavil sto let mělnického motorsportu

I přes odstoupení v nedělním rakouském závodě půjde Tobias Poschik do polského víkendu jak průběžný lídr "čtyřkového" hodnocení. Před druhým Szabolcsem Lantosem má náskok 19 bodů. Meixner je šestý a současně vede mezi gentlemany. Seibelovi patří druhé místo v "pětkách". Vzhledem k pravděpodobné absenci Tomáše Pekaře ve zbylých podnicích ESET Cupu má ale německý závodník slušnou šanci dostat se před něj a převzít první místo.

Týden před Poznaní se Carpek Service ukáže v nizozemském Zandvoortu. Tam bude pokračovat sezona Clio Cup Series. S Cliem páté generace se zde kromě Pekaře a Seibela objeví také Juuso Panttila.