"Velký zápas, velké vítězství, velké drama. Nevím, co k tomu víc napsat. Výkon týmu netřeba komentovat. Opět spousta zblokovaných střel a maximální nasazení všech našich hráčů. Bylo to opravdu vydřené vítězství," hodnotil utkání trenér kralupského týmu Jakub Mařík.

Jakub Mařík, trenér Kralupy WolvesZdroj: Jan SlámaVlci v napínavé podívané dvakrát vedli o dvě a více branek. Nejprve 2:0, následně 5:3, v závěru utkání dokonce 7:4. Nicméně pražané dokázali při hře bez brankáře dvakrát snížit. Následně se jim již v plném počtu podařilo tři minuty před koncem i vyrovnat na 7:7.

Domácí povzbuzení výbornou kulisou, zajištěnou fanoušky hokejových Kralup, poslal v 59. minutě opět do vedení Husťák. Na to už hosté nedokázali zareagovat. Skvělý zápas po heroickém výkonu domácí zvládli a zaslouženě postupují do pátého kola českého poháru. „Chci poděkovat divákům za podporu a hlavně domácímu kotli, který nás hnal celý zápas za vítězstvím,“ ocenil podporu kouč Mařík.

Kralupy Wolves - Panthers Praha 8:7

Branky: 7., 8. a 50. Jan Řehák, 37. a 40. Kristián Malík, 45. a 59. Petr Husťák, 37. Adam Kozel - 8. a 55. David Kolář, 41. a 57. Marco Lombino, 19. Patrik Míka, 23. Tomáš Mánek, 56. Pavel Daněk. Rozhodčí: Dominik Dolejš - Vladimír Buzický. Vyloučení: 5:2. Využití: 2:3. Diváci: 58.

JAN SLÁMA