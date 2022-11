První listopadový víkend kralupští muži cestovali do Františkových Lázní, kde měli sehrát devátý letošní zápas v Divizi. Soupeřem jim byl domácí, Florbal Sokolov, sedmé mužstvo tabulky. Přestože Kralupy přijížděly na zápas v roli papírového favorita, mnoho hráčů mělo v živé paměti dva nezdary z loňské sezony, kdy Vlci nedokázali ani venku, ani doma vyzrát na sokolovské florbalisty. Úkol byl tedy jasný - zvítězit a poprvé v historii porazit rivala.

S tímto naladění vstoupilo mužstvo do zápasu a velmi rychle si vytvořilo územní převahu na hrací ploše. Z postupného dobývání zatažené sokolovské obrany vzešla úvodní branka Jakuba Hájka, který v šesté minutě otevřel skóre díky skvěle zvládnuté bekhendové kličce. Hájkův gól byl pomyslným klíčem, který otevřel zámek v podobě obrany soupeře. Povedenou pasáž mezi 14. a 16. minutou první třetiny ozdobili svými gól Krahulec, jehož vybídl ke skórování přesný pas od Malíka a následně Husťák, jemuž asistoval střelec první branky Hájek. Čtvrtou brankou stvrdil účet první třetiny Marek Čejka, který skóroval v početní výhodě. První třetiny skončila jasným výsledkem 4:0 a Vlci tak byli o jednu třetině blíže k zisku třech bodů z horké západočeské půdy.

Nástup do druhé třetiny však hosty opařil, když se hned v první minutě a navíc v oslabení trefil domácí Jan Skopový. Na jeho trefu však rychle zareagoval Ondřej Šimon, který zakončil svůj ofenzivní výlet před soupeřovu bránu vstřeleným gólem v přesilovce. Pro kralupského odchovance se jednalo o první gól v mužské kategorii, z čehož měl radost nejen on sám, ale také klubový pokladník, kapitán Adam Kozel. Sokolov se však nechtěl vzdát lacino a Harazim zdramatizoval zápas druhým gólem domácích. Větší vedení hostům vrátily branky Čejky a Malíka, které podtrhly skóre 2:7 z pohledu domácích. S tímto stavem se oba týmy odebraly do šaten.

Domácí opět zvládli vstup do třetí hrací části, kdy v rozmezí sedmi minut skórovali Skopový a Kleiner. Kralupský střelec prach trochu zvlhl, avšak stihl “uschnout” do poslední desetiminutovky a branky Suka, Michálka a Čejky v oslabení nepřipustily žádné drama. Za domácí jen korigoval Skopový, který povedenou střelou dovršil hattrick.

Sečteno podtrženo - tři body za vítězný výsledek 10:5 pro Kralupy a historicky první výhra nad Sokolovem. S tímto účtem kralupští florbalisté opouštěli západočeské lázeňské město a vydali se vstříc svým domovům. Další zápas je čeká v neděli,13. listopadu, kdy se doma utkají s týmem SK Bivoj Litvínov. Opět půjde o souboj dvou celků z vrchních pater tabulky, což slibuje zajímavou podívanou!

Tabulka Divize - skupiny A po devíti kolechZdroj: www.ceskyflorbal.cz

FILIP JANOUCH