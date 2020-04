K náboru nových členů se rozhodli současný sportovní klid využít ve florbalovém klubu Wolves Kralupy. Do svých mládežnických kategorií od přípravek po starší žactvo shánějí dívky i chlapce narozené v letech 2006 až 2012. Hlásit se mohou také dorostenky narozené v letech 2004 a 2005.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Nábory probíhají vzhledem k pandemickým opatřením pouze registrací nadálku. „V hale vás přivítáme, hned jakmile to bude bezpečné. Až to bude možné, pozveme vás na trénink a zašleme všechny potřebné informace,“ vzkazují potenciálním nováčkům „vlčí smečky“ za její vedení Daniel Knopp a Jiří Cimler, kteří doufají, že k uvolnění opatření dojde co nejdříve.