Tomáši, čekají vás poslední dva zápasy základní části. Kde více očekáváte bodový zisk? Na Spartě či na Slavii?

Reálně jsou soupeři po futsalové stránce na úplně jiné úrovni. Škoda, že máme hodně zraněných hráčů – pár velmi šikovných fotbalistů, a taky Zdržálka. S nimi by byla šance na úspěch rozhodně větší. Zbraně rozhodně neskládáme a pokusíme se o co nejlepší výsledek se Spartou i se Slavií.

Hrajete o páté místo po základní části. Je podle vás reálné?

Myslím si, že reálné už moc není, protože Plzeň porazí Hradiště a my bychom museli tedy vyhrát se Spartou i Slavií, ale kdo ví.

Jak hrát na Spartu, která doma porazila i Chrudim?

Určitě od nás nečekejte nějaký velký futsal, spíše to bude bojovný výkon a budeme vyrážet do brejků, a když to půjde, tak občas podržet míč. Pár šikovných kluků na to máme, tak věřím, že by se to mohlo podařit.

Poslední kolo ligy nabídne zajímavý zápas Teplice vs. Chrudim. Jak to vidíte? Tipněte si výsledek.

Teplice se zvedají do velmi dobré formy a mají kvalitního trenéra, který jim dává pěkně fyzicky zabrat, takže bych je nepodceňoval ani do play off. Jen bych přál Čechům, aby se prosazovali a pravidelně hráli. Chrudim mi přijde naopak v poslední době trošku z formy, takové stereotypní, jak když to nemá grády, i přesto tipuji, že to Chrudim zvládne těsně 2:1.

Vám osobně se v posledních zápasech daří. Cítíte se v Mělníce dobře? Jaký tam je tým a parta?

Teplice jsem opustil, protože tam přišlo moc cizinců a už se nemluvilo ani česky. Když zjistil pan Šuba (manažer Olympiku), že chci jít pryč, tak okamžitě zareagoval a přišel s nabídkou. A protože ho znám už z loňského roku, kdy jsem byl v Mělníce na hostování, a mám s ním dobré zkušenosti, tak jsem kývnul. Jinak jsem si stále moc nezvyknul akorát na místní halu, kde je velmi specifická guma, a tak se mi zatím daří spíš ve venkovních halách. Jinak parta tu je super, tím že to není profesionální tým, ale spíš takový menší rodinný klub.