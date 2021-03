Byl jste hodně zklamaný, že jste se pro první zápas s mistry Evropy nevešel do nominace?

Zklamání to pro mě nebylo. Naopak jsem moc rád, že tu mohu být s klukama a jsem součástí super party.

Nemrzelo to ani poté, co se týmu podařil tak výborný výsledek (3:3) s favoritem?

Nemrzelo a z výsledku mám velkou radost. Bod s úřadujícím mistrem Evropy je super. Jen škoda, že nám tam na konci nepadla ještě jedna střela, mohlo to být ještě lepší.

Jak jste viděl zápas?

V první půli Portugalci kontrolovali balón, my ho moc často neměli. Příliš šancí si ale soupeř nevytvořil, spíš si nahrávali okolo půlky. Do druhé půle se náš výkon zvedl a dovolil bych si říct, že jsme chvílemi byli i lepší.

V úterý vás čeká odveta. Víte už, zda se vás bude týkat?

To ještě nevím, ale doufám, že ano. Jsem každopádně rád, že tu mohu vůbec být a sbírat cenné zkušenosti.

Je v silách mužstva podobný či ještě lepší výsledek zopakovat? Co bude potřeba?

V silách to určitě je. Řekl bych, že když zopakujeme výkon z druhého poločasu a přidáme ještě nějaké věci, je možné uhrát další body.

Jaký máte s týmem v Polsku režim? Zbývá prostor i na něco jiného než jen tréninky a pobyt na hotelu?

Máme většinou dva tréninky denně – dopolední a večerní, čas tu trávíme pouze na hotelu a v hale. Prostor na jiné věci prakticky není.

Jak tedy trávíte volný čas?

Vzhledem k situaci ohledně covidu-19 jsme na pokoji každý sám, takže volný čas trávíme každý po svém. Někdo jde na masáž, někdo spí.

Je nějak znát, že v Polsku na tom nejsou s epidemií tak špatně jako u nás?

Co tak sleduji z autobusu cestou do haly, lidé tu chodí v rouškách, žádné respirátory. Otevřené obchody, hotely, kavárny. Řekl bych že v Polsku mají opatření o dost mírnější, než máme právě teď v Česku.

V širší nominaci původně figurovali i dva hráči Olympiku. Těšil jste se na společné působení s Šupem či Moravcem? Dojde k němu v budoucnu?

Pro kluky je to určitě super být v širší nominaci. Je Škoda, že aspoň jeden se nedostal do užšího výběru, ale pevně věřím, že když budou mít kluci formu, jako mají teď, brzy k tomu dojde.