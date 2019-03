Volejbalové drama vrcholí, Odolka hraje o pozici

Odolena Voda – Až úplně závěrečné kolo extraligy volejbalistů rozhodne o pozicích, ze kterých půjdou družstva do play off i jeho předkola. O co nejvýhodnější bude dokonce v přímé bitvě usilovat i Odolena Voda.

Aero Odolena Voda - ilustrační foto | Foto: Dominika Holčíková

Osmé Aero se k derniéře základní části vydá na palubovku desátého Ústí nad Labem. Oba jisté účastníky předkola dělí pouhý bod, o motivaci je tak postaráno. Pro Středočechy mluví lepší aktuální forma, díky níž naposledy sesadili z čela libereckou Duklu. Ústečané naproti tomu neuhráli v uplynulých třech kolech ani set, na vítězství čekají ještě o tři hrací dny déle. Svou roli ovšem sehrál i skutečně těžký los. Nyní věří, že si právě s Odolkou reputaci napraví. „Chceme získat tři body a posunout se z nelichotivého desátého místa," nechal se slyšet manažer SKV Ústí Miroslav Přikryl. Letošní výsledky soupeře mu pochopitelně neunikly. „Odolka vyslala těžký kalibr, když v minulém kole porážkou srazila z trůnu Duklu Liberec. Na rozdíl od nás mají v této fázi sezony formu. Je to tradiční soupeř, kterému máme co vracet," očekává emotivní bitvu, která může být za určité konstelace výsledků předpremiérou předkola. Kromě Severočechů Aeru „hrozí" v boji o čtvrtfinále ještě Příbram, Brno a Praha. Jasno bude v sobotu večer…

Autor: Luboš Kurzweil