Mělnicko /ANKETA/ – Redakce chce zkusit zmapovat nejlepší nadějné hráče všech věkových kategorií do osmnácti let. A už ne pouze fotbalové.

Kába cup, 2. kvalifikační turnaj v Mělníku na Pšovce, 4. června 2014 | Foto: Luboš Kurzweil

S velkým úspěchem jsme se před rokem pustili do čtenářské ankety Deníku o Nejlepšího mládežnického fotbalistu okresu Mělník. Přestože se v době internetu hlasovalo pouze na papírových kuponech, které vycházely každý den v Mělnickém deníku, přišlo jich více než tisíc, což jsme ani nečekali. I proto opět v letní přestávce nabízíme vám, čtenářům Mělnického deníku, další zajímavou anketu. A ne pouze jednu – rovnou dvě.

Pojďte s námi zvolit největší Fotbalový talent okresu, ale nejen fotbalový. Ozvali se i zástupci méně masových sportů, pro které je určena anketa druhá – Sportovní talent okresu. Anketa nejen zpestří sportovní léto v okrese, ale může pomoci zmapovat i ty nejnadanější borečky, kteří po zdejších sportovištích běhají, skáčou, nebo třeba plavou. A když vidíte aktuální situaci některých dospělých profesionálních týmů – může taková mapa nadějných kluků a dívek být ku prospěchu.

Soutěží se od středy 18. června téměř dva měsíce, až do pátku 15. srpna 12.00 hodin. Tak, abychom nejlepší mohli pěknou plaketou ocenit těsně před koncem prázdnin. Pravidla jsou jednoduchá. Vyplňte soutěžní kupon, který bude až do 15. srpna vycházet každý den v tištěném vydání Mělnického deníku: jméno hráče či hráčky a také jejich aktuální klub a věk. Zařazeni budou pouze ti, kdož v letošním kalendářním roce nepřesáhnou věkovou hranici osmnácti let. Další podmínkou je, aby účastník soutěže hrál za klub v okresu Mělník, nebo odtud alespoň pocházel.

Vyplněný kupon zašlete na adresu redakce Mělnického deníku (Kpt. Jaroše 295, 276 01 Mělník) nebo ho přineste přímo do redakce. Pokud nashromáždíte kuponů více najednou, můžete je poslat v dopisní obálce nebo opět doručit přímo do redakce. Není nutné posílat každý zvlášť! Vyřazeny budou všechny nevyplněné kupony i kupony zkopírované. Aktuální pořadí obou anket budeme přinášet na našich internetových stránkách www.melnicky.denik.cz.

Teď už si nezbývá přát nic jiného, než abyste se u nové ankety v létě roku 2014 dobře bavili a hlasovali pro ty nejlepší, nejšikovnější nebo třeba jen vám nejmilejší mladé sportovce.