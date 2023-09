Druhé těžké K. O. během jediného týdne. Po pondělním pohárovém vyřazení s Plzní (0:8) futsalisté Olympiku Mělník utržili tentokrát velmi překvapivý debakl také v nejvyšší soutěži. V hale ústeckého Rapidu padli 1:10. Pro domácí šlo na třetí pokus o první vstřelené góly v soutěži.

1. Futsal liga, 3. kolo: SK Olympik Mělník - SKUP Olomouc (9:2), 8. 9. 2023 | Foto: Dana Šubová

Jiří Vokoun svou desátou brankou v sezoně sice v 8. minutě srovnával na 1:1. Od hostů to ale bylo v utkání vše. Taktovky se chopila bratrská dvojice Jaroslav a Jiří Zápotočtí. Klíčovou pasáží byla nejspíš dvouminutovka v závěru prvního poločasu, kdy domácí třemi góly odskočili na 5:1. V navyšování Severočeši pokračovali i po změně stran. Hostům nepomohla ani sázka na hru bez brankáře.

„Zápas nám hrubě nevyšel, vše bylo špatně,“ hledal po zápase těžko slova kapitán Olympiku Jiří Vokoun. „Dnešní zápas je veliká ostuda a nám nezbývá nic jiného, než to hodit za hlavu a připravit se na další utkání, kde to musíme napravit a hrát o sto procent lépe než dnes. Soupeři blahopřeji, dnes byli ve všech směrech lepším týmem.”

Pro Mělník o to hůř, že další ligové utkání odehraje až za tři týdny – 20. října v domácí hale přivítá Žabinské Vlky Brno. To Ústeckým se na reprezentační přestávku odcházelo mnohem lépe. „Je to fantazie,“ rozplýval se autor čtyř gólů Jaroslav Zápotocký. „Chtěli jsme před skvělými diváky předvést dobrý výkon a jsme rádi, že jsme ho předvedli a k tomu vyhráli s takovým rozdílem," dodal.

Gólový sestřih pohárového utkání Interobal Plzeň - Olympik Mělník (8:0):

FC Rapid Ústí n. L. - SK Olympik Mělník 10:1 (5:1)

Branky: 5. Vobořil, 11. Jar. Zápotocký (Vobořil), 18. Jar. Zápotocký (Vobořil), 19. Jar. Zápotocký (10 m kop), 19. Jiří Zápotocký (Jar. Zápotocký), 22. Jiří Zápotocký (Džudža), 23. Vondrka (Gajdoš), 29. Gajdoš (Vobořil), 32. Jar. Zápotocký, 32. Novák – 8. Vokoun (Gabčo). Rozhodčí: Vlašič, Lasch. ŽK: 0:2. Diváci: 256. Olympik: Šanda (Buchvak) - Novotný, Ježek, Gabčo, Vokoun, Šup, Abrham, J. Sváta, Šuba, M. Sváta, Machytka