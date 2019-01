Mělnicko – Anketa Nejúspěšnější sportovec Mělnicka za rok 2018 zná nominované sportovce, které dala ve spolupráci s oddíly dohromady okresní buňka České unie sportu. Vyhlášení se uskuteční v Masarykově kulturním domě Mělník v úterý 12. února od 18 hodin.

Sportovcem roku 2017 se stala veslařka Anna-Marie Macková. | Foto: Quido Kout

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne odborná komise. Jednu ovšem mají tradičně v rukou čtenáři Deníku. Hledání Sportovní hvězdy Mělnického deníku startuje 30. ledna, kdy v tištěném vydání poprvé vyjde hlasovací lístek. Vycházet bude do pátku 8. února. Právě v tento den jej také můžete naposledy odevzdat v redakci Mělnického deníku (Kpt. Jaroše 295/4, 276 01 Mělník). Zaslat lze i poštou, ale tak, aby dorazil opět nejpozději v pátek 8. února. Svůj hlas můžete dát až třem jednotlivcům, či kolektivům.

Kompletní nominaci ve všech kategoriích spolu s loňskými úspěchy přinášíme níže.

JEDNOTLIVCI

Josef Bartoš (jezdectví) – TS Nebužely

Celkový vítěz italského jezdeckého šampionátu (28 prvenství), čtyři první místa v dostizích kategorie Graded Itálie, třetí místo na Velké ceně Merana, čtvrté místo ve Velká národní Švédsko.

Jana Bláhová (plavání) – Neratovický plavecký klub

První, dvakrát druhá a jednou třetí na MS v záchranářském sportu v australském Adelaide.

Jiří Boháč (karate) – SK Shotokan Neratovice

První na ME JKA kumite, dvakrát třetí na ME ESKA kata a kumite tým, třikrát druhý na JKA Cup Bottrop Německo, kumite, tým a kata, třetí na G.P. Nord Bohemia kata, první na MČR JKA kata staršího dorostu.

Oto Čech (atletika) – TJ Neratovice

Třetí na ME veteránů v hale – 60 m překážek, v této disciplíně (nad 60 let) je držitelem českého rekordu.

Marie Dobsová (karate) – SK Shotokan Neratovice

Třetí na ME JKA – kata tým, dvakrát druhá na MČR JKA – kata, kata tým ml. žačky, pátá na G. P. Nord Bohemia – kumite individual, pátá na ČSKE WKF – kumite st. žačky, první na JKA Národní lize dorostu.

Tomáš Doleček (box) – SK Boxing Mělník

Třetí na Turnaji olympijských nadějí v Ústí nad Labem – kat. do 64 kg.

Alena Gasperl (jezdectví) – JK Mělník

První na CSNA Grand Prix Linz, první ve skoku mohutnosti 210 cm, jako první v historii třetí vítězství v řadě, první na CSNA Grand Prix Wolfsber, 23. místo na CSI4 Salzburg – 160 cm.

Jan Hlavsa (taekwondo) – Taekwondo Hansoo

První místo v Extralize taekwondo ČR, na MČR, TNT Cup Rakousko a Hirundo Cup.

Jan Holinec (street workout) – Workout Mělník

Čtvrtý na MČR street workout Praha (+75 kg), první na Freestyle EVLS Praha (+75 kg) a Freestyle Opava, druhý na Freestyle Habartov.

Jaroslav Kekrt (kung-fu/wushu) – Hong He Hong Jia Quan

Dvakrát druhý na MČR v Lounech, třetí na VI. Evropském festivalu wushu v Praze, dvakrát první na mistrovství Slovenska wushu/kungfu, dvakrát druhý na Moravském poháru.

Jaroslav Koudelka (tenis) – TO SK Mělník

Vítěz tří turnajů ČTS, čtyřikrát odešel poražený ve finále, ač věkem dorostenec, figuruje na 326. místě celostátního žebříčku mužů.

Lucie Köppelová (karate) – SK Shotokan Neratovice

Druhá, třetí a pátá na ME JKA – kata tým, kumite tým, kumite individual, první na Národní lize JKA ČR.

Rudolf Kraj (box) – SK Boxing Mělník

Druhá místa na MČR kadetů České Budějovice (do 70 kg) a na Turnaji olympijských nadějí v Ústí nad Labem (do 70 kg).

Karel Král (kung-fu) – Hong He Hong Jia Quan

Třikrát druhý na mistrovství Slovenska wushu/ kungfu, první místa na Moravském poháru v Brně, juniorské národní lize v Kuřimi a dvakrát na MČR v Lounech.

Matouš Kušniarik (box) – SK Boxing Neratovice

Pátý na ME v Rusku, první na MČR kadetů.

David Le (karate) – SK Dragon Neratovice

Třetí místa na MS WUKF ve Skotsku – kata shotokan, kata open a na GP Ústí nad Labem – kata muži U21.

Petr Lešák (street workout) – Workout Mělník

První na MČR street workout Praha (+75 kg), čtvrtý na Freestyle Rakovník (do 78 kg).

Alexandr Matei (street workout) – Workout Mělník

Čtvrtý na King of Muscle Up Street Workout Games Brno.

Markéta Miková (jezdectví) – JK Mělník

Třetí a devátý a na MČR juniorů – družstva, jednotlivci, osmý na ČSP Junior cup, druhý na Channel Star – junioři.

Jakub Miřatský (kung-fu) – Hong He Hong Jia Quan

Vždy dvakrát první místa na mistrovství Slovenska wushu/kungfu, na Moravském poháru v Brně a na Open International Chan Wu v Maďarsku, první a dvakrát druhý na MČR v Lounech.

Jahana Nápravníková Kořanová (jachting) – TJ Neratovice

Sedmnáctá na MS Fireball Carnac ve Francii – s J. Nápravníkem (100 lodí), čtvrtá žena v pořadí, první na Mistrovství Itálie Fireball, pátá na MČR Fireball (1. žena), třetí na Poháru ČR Fireball (1. žena).

Anežka Neprašová (volejbal) – TJ EMĚ Mělník

Hlavní opora týmu kadetek, které jsou v aktuální sezoně krajského přeboru na průběžném pátém místě. Věkem ještě jako starší žákyně se stala součástí týmu žen, který se pravidelně umisťuje na předních příčkách druhé ligy. Anežka je jednou z nejtalentovanějších hráček klubu za dlouhou dobu.

Nguyen Tien (karate) – SK Shotokan Neratovice

Druhý na ME JKA – kata kadeti, první a dvakrát druhý na MČR JKA – kata tým st. dorost, kata st. dorostu, kata tým juniorů, druhý na Národní lize JKA ČR – dorost.

Vít Novotný (veslování) – KVM 1881 Mělník

První a druhý na MČR dorostu – čtyřka s kormidelníkem, čtyřka párová.

Tomáš Pekař (okruhové závody) – Carpek Mělník

Vítěz seriálu Octavia Cup, třetí v Clio Cup Central Europe, první na Mělnickém okruhu – 2WD Peugeot 306 Maxi.

Roman Roček (jachting) – TJ Neratovice

21. místo na MS Fireball Carnac Francie (100 lodí), první místa na MČR Fireball na Lipně a v Poháru ČR Fireball – vše s M. Kubovým.

Linda Skalová (karate) – SK Dragon Neratovice

Sedmá na MS WUKF ve Skotsku – kata shotokan, dvakrát první na MČR FSKA – kata, druhá v Národním poháru ČSKE (olymp. karate), třetí na MČR ČABK – kumite ženy.

Josef Škop (box) – SK Box Mělník

Tři vítězství na galavečerech, člen juniorské reprezentace ČR.

Denisa Vegrichtová (jezdectví) – Jezdecký klub Mělník

První na MČR – družstva, čtvrtý na MČR mladých jezdců – jednotlivci, čtvrtý ve finále Českého skokového poháru.

Miroslav Vojtěchovský (street workout) – Workout Mělník

Šestá místa na MČR street workout Praha (+75 kg) a Freestyle Rakovník (+78 kg).

Pavel Zach (karate) – SK Shotokan Neratovice

První na Fujimura Cup Swiss WKF – kumite, dvakrát třetí na FCS WKF – kumite a kata juniorů, druhý a třetí na MČR JKA – kata tým junioři, kumite junioři, první na Národní lize JKA – senioři.

Aneta Zítková (karate) – SK Shotokan Neratovice

Dvakrát třetí na ME JKA – kata a kumite tým, třetí na ME ESKA – kata individual, první na Fujimura Cup Swiss WKF – kata youth, dvakrát druhá na MČR JKA dorostu – kata individual a kata tým, třetí na MČR JKA – kumite juniorek, druhá na Národní lize JKA – dorost.

Ondřej Žaloudek (plavání) – Neratovický plavecký klub

První a čtvrtý na ME juniorů ve vodním záchranářském sportu, reprezentant ČR.

TALENT

Anna Abtová (jezdectví) – JK Mělník

Třetí a čtvrtá na MČR – pony a družstva děti, první a třetí na Channel Star – děti a pony děti.

Jiří Beránek (taekwondo) – Taekwondo Hansoo

První místa v Extralize taekwonda ČR, na Prague Open, Hungaria Open a ITMC Cup v Rakousku, druhý na TNT Cup v Rakousku.

Daniel Brejcha (karate) – SK Dragon Neratovice

První a osmý na MS WUKF ve Skotsku – kata tým, kata individual, třikrát první na MČR ČABK – kata a kumite, pětkrát první na na MČR FSKA – kata, kata open, první na MČR ČSKE olympijského karate – kata team.

Denisa Brejchová (karate) – SK Dragon Neratovice

První a dva druhá místa na MS WUKF ve Skotku – kumite individual, kata individual, kumite rotace, třikrát první a jednou třetí místo na MČR ČABK – kata a kumite, kumite rotace.

Marie Čadová (karate) – SK Shotokan Neratovice

Druhá a dvakrát třetí na ME JKA – kumite, kata individual a kumite tým, druhá na JKA Cup Bottrop v Německu – kumite, třetí místa na Fujimura Cup Swiss – kata kadetky a MČR JKA – kumite dorostenky.

Elen Hrdinová (plavání) – Neratovický plavecký klub

Druhá na MČR žactva – 3 km dálkové plavání, třetí v Českém poháru dálkových plavců.

Anna Kajzrová (kung-fu) – Hong He Hong Jia Quan

Třikrát první na Open International Chan Wu v Maďarsku, první a dvakrát druhá v Moravském poháru v Brně, druhá a třetí v Juniorské lize v Kuřimi.

Filip Kočí (box) – SK Boxing Neratovice

První na MČR školní mládeže – nad 80 kg, zatím neprohrál žádné utkání.

Eliška Mihalčatinová (karate) – SK Dragon Neratovice

Druhá, třetí a pátá na MS WUKF ve Skotsku – kumite rotace, kata individual female, kata tým, třetí na MČR ČABK – kumite rotace, třikrát první na MČR FSKA – kata.

Jiří Oppitz (veslování) – KVM 1881 Mělník

První a druhý na MČR dorostu – čtyřka s kormidelníkem, čtyřka párová, dvakrát třetí na MČR – sprint skif a dvojskif.

Jan Pajkrt (karate) – SK Dragon Neratovice

První a druhý na MS WUKF ve Skotsku – kata tým, kata individual, první a třetí na MČR ČABK – kata tým, kata individual, třikrát první na MČR FSKA – kata.

Karolína Prušáková (jezdectví) – Jezdecký klub Mělník

Čtvrtá na MČR družstva, druhá v žebříčku Channel Star velcí koně, děti.

Rozálie Sovová (jezdectví) – Jezdecký klub Mělník

První místa na MČR A pony a v seriálu Channel staar pony, pátá na MČR B pony.

Štěpán Svoboda (karate) – SK Dragon Neratovice

Třetí na MS WUKF ve Skotsku – kata individual žáci, první na MČR ČABK – kata individual žáci, třikrát první na MČR FSKA – kata.

Valerie Šulcová (tenis) – TO SK Mělník

147. místo v národním žebříčku dorostenek, vítězka čtyř turnajů ČTS, sedmkrát prohrála až ve finále, odehrála všechna mistrovská utkání za družstvo dorostu s bilancí 6:1.

Aneta Zítková (karate) – SK Shotokan Neratovice

Dvakrát třetí na ME JKA – kata a kumite tým, třetí na ME ESKA – kata individual, dvakrát druhá na MČR JKA dorostu – kata individual a kata tým, druhá v Národní lize dorostu.

KOLEKTIVY DOSPĚLÝCH

TJ Neratovice – M. Čáp, F. Procházka (jachting)

Sedmé místo na MS Fireball (100 lodí) Carnac ve Francii.

TJ EMĚ Mělník – družstvo mužů (volejbal)

První místo v KP II. třídy 2017/2018, první místo po první polovině sezony 2018/2019 v KP I. třídy.

Mažoretky DDM Mělník

Druhé místo na MS v JAR – defile klasik, šesté místo na ME v Praze – defilé klasik, druhé, třetí a páté místo na MČR – baton podio, miniformace, defile klasik.

Workout Mělník (street workout)

První místa na MČR Freestyle Street Workout týmů v Praze a na EVLS Prague Street Workout Festival (Petr Lešák, Jan Holinec, Míra Vojtěchovský).

SK Olympik Mělník – A-družstvo mužů (futsal)

Záchrana v nejvyšší domácí soutěži 2017/18, páté místo po první polovině sezóny 2018/2019.

KOLEKTIVY MLÁDEŽE

SK Dragon Neratovice – D. Brejcha, J. Pajkrt a M. Lippert (karate)

První místa na MSJ WUKF ve Skotsku – kata tým, na MČR ČABK – kata tým, MČR ČSKE (olympijské karate) – kata tým, GP Ústí nad Labem ČSKE – kata tým a GP NORTHBOHEMIA ČSKE – kata tým.

Taekwondo Hansoo – L. Bruthansová, J. Beránek (poomsae)

Lenka i Jirka jsou členy národní reprezentace ČR a jsou vítězi Extraligy 2018, druhé místo na MČR, první místa na TNT cup a ITMC v Rakousku.

KVM 1881 Mělník – mladší žáci (veslování)

První místa v hodnocení Českého poháru 2018 a na MČR žactva – párová čtyřka s kormidelníkem (Jan Valsa, Karel Novotný, Matyáš Novotný, Matěj Muška).

FK Pšovka Mělník – starší žáci (fotbal)

První místo v krajském přeboru 2017/2018.

Neratovický plavecký klub – štafeta žákyň

Třetí na MČR žactva ve štafetě – první medailové umístění pro NPK po osmi letech (Kristýna Mňuková, Eme Helena Nichani, Natálie Hrdinová a Tereza Doležalová).

KRAJÁNEK

Jan Bárta (vodní slalom) – USK Praha

Odchovanec kralupské kanoistiky, dvakrát třetí na ME juniorů v Bratislavě – jednotlivci, družstva, dvakrát druhý na MČR st. dorostu ve Veltrusech – jednotlivci, družstva, první a druhý na MS juniorů v Ivree – jednotlivci, družstva.

Eliška Javanská (karate) – Sport Club Flair Praha

Druhá a třetí na ME v Srbsku – kata, kumite, hraje tenis za TO SK Mělník a basketbal za BK Kralupy.

Tomáš Čvančara (fotbal) – FK Jablonec

Nadějný fotbalista z Mělnicka se po odchodu ze Sokola Libiš prosadil v nejvyšší juniorské soutěži, v níž dresu FK Jablonec nastřílel v roce 2018 osm gólů. Na jednu minutu nahlédl i do nejvyšší soutěže mužů.

TRENÉR

Karel Benda (fotbal) – TJ EMĚ Mělník

Dlouhodobě se věnuje výchově nejmladší kategorie dětí od čtyř do sedmi let.

Martin Dvořák (tenis) – TO SK Mělník

Dlouholetý prvoligový hráč s nejvyšším trenérským vzděláním. Svým svěřencům se věnuje vždy se stoprocentním nasazením a ve správnou chvíli dokáže poradit, uklidnit, nebo vyčinit, aby dosahovali co nejlepších výsledků. Několik jeho svěřenců se dostalo až na světovou úroveň a bojovalo o body do žebříčku WTA a ATP.

Tomáš Kvasný (basketbal) – TJ EMĚ Mělník

Hrající asistent trenéra mužů ve středočeské lize (4. místo), trenér U17 v nadregionální lize (4.), U13 (2.) a U11 (5.) v krajských přeborech.

Martina Martincová (veslování) – KVM 1881 Mělník

Přes deset let vede děti napříč věkovými kategoriemi. Svým odhodláním, trpělivostí, obrovskou vůlí, ale i nadhledem a humorem dokázala mnoho z nich přivést k velkým úspěchům v žákovských kategoriích a připravit je na úspěchy v následujících. Posádka mladších žáků loni pod jejím vedením dosáhla na titul mistrů ČR na párové čtyřce s kormidelníkem a vyhrála celkové hodnocení Českého poháru.

Martin Nikl (volejbal) – TJ EMĚ Mělník

Ze sportem nedotčených dětí se snaží vychovat mladé sportovce, kteří budou mít týmového ducha, zažijí spoustu legrace a emocí, budou chodit rády trénovat a bavit se sportem. Martin vede nejmenší děti žlutého a oranžového volejbalu, se kterými dosahuje výborných výsledků v krajských soutěžích.

Lukáš Postránecký (street workout) – Workout Mělník

Spoluzakladatel a trenér sportovního klubu Workout Mělník.

Tomáš Vágner (street workout) – Workout Mělník

Zakladatel a trenér sportovního klubu Workout Mělník. Zakladatel sportovního projektu Battlemania. Majitel a provozovatel komplexního sportovního centra VT GYM v Praze, kde se připravuje také tým Workout Mělník.

HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC

Michal Nosek (karate) – SK Dragon Neratovice

První místa na MS WUKF ve Skostku – kata ADAPTED, a MČR ČABK (WUKF) – kata ADAPTED MIX.

Martin Zikmund (spartan race) – SK Live Cross Neratovice

Po pěti letech snažení jako první handicapovaný Čech zkompletovat Spartan Race TRIFECTU, tedy absolvoval a dokončil všechny tři obtížnosti a délky tratí – 6 km Sprint, 12 km Super a 21 km Beast. V září na Lipenské přehradě došel do cíle nejdelšího Spartana. Reprezentoval české barvy i na Spartan Race ve Francii.

FAIR PLAY

Miroslav Kovaczová (sportem pro život) – Neratovice

Organizátorka pátého ročníku akce Sportem pro život, kde se široké veřejnosti představují sportovní kluby z Neratovic a okolí. Letos se v jeho rámci uskutečnil také Běh naděje, známý dříve jako Běh Terryho Foxe. Obě akce jsou součástí charitativního projektu ve prospěch dětského onkologického oddělení FN v Motole. Miroslava celoročně působí jako instruktor skupinových lekcí pro dospělé v místním fitcentru a souběžně jako preventistka MP Neratovice s cílem změnit pohled na zdravý životní styl široké veřejnosti.

Petr Limprecht (taekwondo) – Taekwondo Hansoo

Pravidelně trénuje duševně nemocné a postižené sportovce (v současnosti cca 15 cvičenců), z nichž někteří se připravují na své první zkoušky technické vyspělosti s cílem účasti na pravidelných para turnajích. Na tomto projektu úzce spolupracuje s MP Mělník a centrem Fokus.

Lukáš Kučera, Roman Letko (fotbal) – TJ Byšice

Lukáš Kučera v podzimním utkání krajské I. B třídy mezi Byšicemi a Milovicemi (2:2) úmyslně zakopl pokutový kop mimo branku. Na základě domluvy se spoluhráčem Romanem Letkem se tak rozhodl napravit chybný verdikt rozhodčího, který na faulu na Letka a penaltě trval. Gesto ocenil v regionálním Deníku i trenér soupeře. „Takovému rytířskému činu v zápase, ve kterém jde o důležité body, se nemá jen zatleskat, ale stojí za předání ceny fair play,“ řekl milovický kouč Pavel Pavlíček.