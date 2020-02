„Dnes to byl jednoznačný zápas. Hodonín jsme do ničeho nepustili, zápas jsme měli od začátku pod kontrolou a tomu odpovídá celkové skóre,“ mohl se po utkání rozzářit trenér Mělníka Jakub Němec.

Domácí vstoupili do prvního klíčového zápasu zbylého programu nejvyšší soutěže nejlépe, jak mohli. Kapitán Vokoun hned v úvodní minutě otevřel skóre, když do prázdné ztrestal power-play. Poločasový výsledek určila už v páté minutě spolupráce Gabča a Hrdiny.

„Kvůli power-play Hodonína jsme se nedokázali v prvním poločase dostat do správného tempa,“ objasnil kouč Němec, proč si diváci na změnu dvoubrankového vedení museli počkat až do druhé části. Ale stálo to za to!

Vokoun, Šup, Prejsa a Gabčo se podělili o celkem šest gólů, jeden byl zapsán jako vlastní. Pro Mělnické šlo o vůbec nejvyšší vítězství ve třetí sezoně mezi elitou (dosud 9:1 nad Ostravou). „Jsem rad, že jsme zápas takto zvládli a dost si pomohli v boji o záchranu. Ještě jsou však před námi dva důležité domácí zápasy, ve kterých potřebujeme také naplno bodovat, abychom záchranu zvládli a nemuseli spoléhat na výsledky ostatních soupeřů,“ uvedl trenér Olympiku, podle kterého mohl být výsledek ještě výraznější, nebýt výborného výkonu brankář Hodonína.

Olympik Mělník – Tanga Hodonín 9:0 (2:0)

Branky: 1. Vokoun, 5. Hrdina (Gabčo), 23. Vokoun (Gabčo), 24. Šup, 24. vlastní (Sopůšek), 26. Gabčo, 28. Prejsa, 29. Šup (Prejsa), 40. Prejsa (Mikyska). ŽK: 1:1. Diváci: 150. Mělník: Mareš (Šanda) – Mikyska, Moravec, Vokoun, Gabčo, Hrdina, Nečas, Prejsa, Šup.