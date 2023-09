Vzrušující souboje i pohodová atmosféra. Mělník hostil možná poslední GigaCzech

Redakce

Užili jsme si to do posledních chvíle a kapky potu, shodli se v přívětivém Mělníce účastníci i pořadatelé GigaCzech po osmém – a s největší pravděpodobností posledním představení unikátní multisportovní kombinace. „Uvidíme, co bude za rok,“ nepřibouchl však úplně vrátka do budoucnosti Jan Plachý, šéf organizačního týmu z agentury eventime.

GigaCzech 2023 v Mělníku | Foto: www.gigaczech.com