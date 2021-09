Ještě v neděli se Tomáš Pekař proháněl po Masarykově okruhu v Brně s vozem Cupra Leon TCR a sváděl boj o titul šampiona TCR Eastern Europe, který pro něj nakonec skončil stříbrnou příčkou. A během nadcházejícího víkendu ho uvidíme na trati znovu, tentokrát za volantem Renaultu Clio.

S ním se na rakouském okruhu Red Bull Ring zúčastní podniku Clio Cupu Europe. Ten bude vypsán pro seriály Clio Cup Central Europe, jehož je Tomáš součástí, a Clio Cup Italia. Na start se postaví dohromady 38 vozů.

S tratí ve Štýrsku má již Tomáš nemalé zkušenosti. V minulosti zde s různými vozy několikrát zvítězil. Za zmínku stojí například roky 2017 a 2019. V sezoně 2017 zde nastoupil do dvanáctihodinového závodu v rámci prestižního seriálu 24H Series.

Za volantem Audi TT RS stáje Besaplast Racing se tehdy střídal s Franjem Kovačem a Milenkem Vukovičem. Trojice dokázala zvítězit ve třídě SP3-GT4. V roce 2019 zde zase mělnický jezdec vybojoval s vozem Renault Mégane R.S TCR svůj premiérový triumf v TCR Eastern Europe.

Při svých předchozích třech letošních startech v Clio Cupu Europe si Tomáš připsal v rámci skupiny C celkem čtyři pódiová umístění. Ve dvou případech dokonce vyhrál. Na nejvyšší stupeň vystoupil po prvním závodě na Hockenheimringu a po druhé jízdě na Hungaroringu. Úvodní německá jízda mu vynesla dokonce i celkové pódium, neboť skončil třetí.

Před podnikem na Red Bull Ringu mu v celkovém pořadí patří 11. místo. Ve skupině C, pro kterou půjde v Rakousku o předposlední letošní víkend, ale drží druhou příčku a na vedoucího Marca Guillota ztrácí 58 bodů. Do konečného pořadí Clio Cupu Europe se bude započítávat celkem dvacet nejlepších výsledků. V rámci dílčích klasifikací včetně skupiny C bude každému jezdci na konci sezony smazán nejhorší výsledek.

Po závodech na Red Bull Ringu se Tomáš představí letos v akci ještě jednou. O víkendu 29.-31. října se zúčastní i podniku Clio Cupu Europe v Monze.