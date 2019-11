Z daleké cesty s bodovým nákladem. Junioři Olympiku zahájili úspěšně

Vítězně vstoupili do nového ligového ročníku juniorští futsalisté Olympiku Mělník. Kategorie do devatenácti let vyhrála na půdě Jeseníku 4:1 (1:0), sedmnáctka se z nejvzdálenější cesty za soupeřem vracela s premiérovými třemi body po výsledku 6:2 (4:0).

SK Olympik Mělník U19 | Foto: archiv oddílu