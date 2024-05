S novým trenérem – z vlastních řad – vstoupí no příštího ročníku extraligy mužů volejbalové Aero Odolena Voda. Marcina Kryśe po dvou sezonách střídá Matyáš Démar, který se jen několik dní před uvedením do nové pozice rozloučil z aktivní kariérou.

Nová výzva. Matyáš Démar byl prakticky ihned po skončení hráčské kariéry jmenován trenérem Aera Odolena Voda. | Foto: Aero Odolena Voda

Polský stratég zápolil s Odolkou v uplynulé sezoně hned na třech frontách. V Českém poháru došel až do finále a byl tak podepsaný pod medailí získanou ve druhé nejvýznamnější domácí soutěži po dlouhých dvaceti letech. Slušně se Středočeši prezentovali také při návratu do evropského poháru, kde prošli přes španělskou Melillu do dalšího kola, až tam vypadli s finským Akaa Volley.

Za očekáváním naopak Aero dopadlo v extralize, po úspěšném předkole s Benátkami končilo svou pouť ve čtvrtfinále s Kladnem bez jediného vyhraného setu.

Posunout se výš – to už bude cíl pro Matyáše Démara. Dnes už bývalý nahrávač rozlučkovou exhibicí na začátku května po boku řady bývalých spoluhráčů oficiálně ukončil svou kariéru. Kromě Odolky si v ní zahrál za Prahu, Liberec, s nímž získal i extraligové stříbro, ale i ve Švýcarsku a Francii. Coby člen širšího kádru reprezentace se účastnil evropského šampionátu 2017 v Polsku.

První turnaj a hned vítězný. Malé fotbalistky ze Pšovky vládly v Hrobcích

Nyní se po vzoru svého otce vydal na trenérskou dráhu. Tu dopředu plánoval, že nabere tak rychlý spád, ale sám nepředpokládal. „Čím starší jsem byl jako hráč, tak mě to čím dál tím více lákalo se stát trenérem. Kvůli tomu jsem i studoval vysokou školu, Palestru, kde otevřeli právě tento obor první trenérské třídy. Že to přijde takto brzy, to jsem nečekal, ale bylo to dáno situací, jsem po těžkém zranění, Marcin Kryś se vrátil zpátky do Polska, takže se řešila otázka hlavního trenéra, vedení mi to nabídlo a já si dal pár dní na rozmyšlenou. Nakonec to dopadlo, jak to dopadlo, a jsem momentálně moc šťastný,“ řekl v rozhovoru pro klubový web.

Nový lídr kralupského útoku má titul, extraligu hrál ještě před třemi lety

S novou rolí ihned začal. S týmem, byť ne v takovém počtu, se spíše zábavnou formou snaží udržet hráče v mezičase dvou sezon ve „volejbalovém pohybu“. Zároveň mapuje eventuální posily. „Jako trenér už začínám tu zodpovědnost pomalu cítit,“ svěřil se.

Konkrétní trenérský vzor podle svých slov nemá, inspiraci čerpá od těch, kteří jej vedli. „Měl jsem určitě oblíbené trenéry, a od všech jsem tak nějak něco pobral a už během kariéry jsem si zapisoval nějaká cvičení, která se mi líbila, nebo jejich taktické věci, plány do hry. Takže jsem spíše sondoval, koukal jsem se a od každého jsem si něco vzal.“

Jakým směr bude udávat on sám?