Týden po prvním letošním vystoupení v rámci seriálu Clio Cup Series v Imole uvidíme mělnický tým Carpek Service v akci znovu. Tentokrát se tak stane na okruhu ve francouzském Magny-Cours. V bývalém dějišti Velké ceny Francie F1 vyšle tým do boje hned tři želízka. S výjimkou Pekaře a jeho týmového kolegy Juusa Panttily, který se také představil již v Imole, nastoupí i Henrik Seibel. Zatímco minulý týden jezdci stáje bojovali o body do evropského hodnocení, tentokrát pojedeou v rámci klasifikace Clio Cup Eastern Europe.

Pro Pekaře nebylo vystoupení v Imole jednoduché. V obou víkendových kvalifikacích mu totiž komplikoval život velký provoz na dráze a zatímco v první kvalifikaci obsadil 19. místo, v té druhé z toho byla dokonce až 24. příčka. V obou závodech se mu ale dařilo předvádět stíhací jízdu. V sobotím klání tak skončil alespoň patnáctý a v neděli, kdy se jelo na osychající trati, dojel na 14. pozici.

V Magny-Cours si Pekař o víkendu nezazávodí poprvé. V roce 2019 totiž na tomto okruhu dostal od stáje Inter Europol Competition šanci usednout do prototypu Ligier třídy LMP3 při čtyřhodinovém závodě seriálu Ultimate Cup Series. Pekař a jeho týmoví kolegové Constantin Schöll s Paulem Scheuschnerem tehdy dokonce dlouho vedli. Pak ale jejich sen o triumfu ukončila poškozená hnací hřídel a v cíli se museli spokojit s osmou příčkou.

Panttila zkusí navázat na Imolu

Juuso Panttila byl po podniku v Imole spokojen. Finskému mladíkovi se totiž překvapivě dařilo více než jeho šéfovi Tomáši Pekařovi a zatímco v prvním závodě se umístil jako desátý, ve druhém obsadil 11. příčku.

"S Imolou jsem byl velice spokojen. První podnik v Jaramě (v něm nastoupil s týmem Chefo Sport - pozn. red.) mi nevyšel dobře. V Imole jsem ale dosáhl dobrých výsledků," říká třetí muž loňského ročníku Clio Cupu Bohemia, pro kterého bude vystoupení v Magny-Cours výzvou.

"Do Magny-Cours se těším, protože to pro mě bude nová trať. Bude to výzva, protože jsem měl málo času na přípravu a také zde nastoupí hodně francouzských jezdců, kteří znají tento okruh dost dobře," dodává.

Vůbec poprvé si v Magny-Cours zazávodí také Henrik Seibel. Pro německého jezdce půjde rovněž o první letošní start v Clio Cup Series. I on už si ale letos zajezdil v ostrém tempu. V dubnu totiž startoval při úvodním podniku ESET Cupu na Hungaroringu.

První závod víkendu je na programu v sobotu od 12:25 hodin. V neděli se bude závodit od 17:15. Obě jízdy budete moci sledovat živě na YouTube kanálu Renault Clio Series nebo na stejnojmenné facebookové stránce.