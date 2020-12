Výtěžek z prodeje internetového live streamu poputuje na obnovu nedávno vyhořelé tělocvičny pražského Kutil Gymu, jehož je právě bývalý reprezentant a několikanásobný mistr republiky hlavní trenérskou tváří.

Čtyřiačtyřicetiletý kralupský rodák Šuda uzavřel svou více než dvacet let trvající úspěšnou kariéru v listopadu 2016. Od té doby se ve svém Pitbull gymu rovněž on věnuje svým nástupcům, a to nejen v boxu, ale také v dalších bojových sportech.

V úterý 29. prosince opráší své boxerské umění, které mu vyneslo mimo jiné i 35 vítězných zápasů (ze 47) v profesionálním ringu. „Těším se. Asi každého sportovce těší zájem lidí a možnost ukázat se opět v tom, co dělá celou kariéru. Jdeme si to užít, děláme to pro dobrou věc,“ vyhlíží někdejší česká jednička křížové váhy svůj třetí vzájemný duel se stejně starým Kutilem.

V obou „ostrých“ jej vždy porazil. Atraktivní podívanou slibuje i tentokrát. „Ač jsme nyní kamarádi, chceme tím i pozvednout česky profesionální box. Na zápas se oba připravíme,“ vyhlíží Šuda galavečer, na který kromě sebe připravuje i další dva borce – Romana Kracíka a Antonia Polychronidise.

S nápadem, aby se zapojil i aktivně, přišel promotér „Lucerny“ Matouš Rajmont. „Tohle je boxerský comeback dvou velkých rivalů, po kterém jsem jako promotér toužil dlouho. A že se jedná o charitativní exhibici? No a co! Tak jako Mike Tyson a Roy Jones jr. předvedli skvělou show, tak tihle dva určitě nebudou chtít zůstat pozadu,“ mluví Rajmont o příslovečné třešince v našlapané startovní listině celkem šestnácti zápasů, z toho čtyř titulových.

Byť jen prostřednictvím kamer, mají se fanoušci boxu po delší době zase na co těšit…