Potvrzeno. Volejbalisté Aera Odolena Voda míří do předkola. Víceméně už jen teoretická šance na přímou účast ve čtvrtfinále vyhasla sobotní porážkou 1:3 v hale VK ČEZ Karlovarsko.

Volejbalisté Aera Odolena Voda - ilustrační foto | Foto: Miroslav Zigo

Pro domácí šlo už o šestnáctou výhru na extraligovém účtu, dvě kola před koncem základní části stále drží čtvrtou příčku. Hosté mají jistotu, že skončí nejlépe sedmí, což značí boj v předkole. Ztráta na šestou Příbram zůstala sedmibodová.

První sadu načali lépe domácí volejbalisté, kteří po dvou bodech Keemink a Kocka, kteří uspěli na bloku, šli do vedení 5:3. Posléze však Aero dokázalo vyrovnat na 10:10 a po dvou bodových zápisech Carabaliho na bloku šlo do vedení 13:11.

Středočeši si drželi tříbodový náskok, ale ten neudrželi, když Vary v rozhodující fázi setu srovnaly na 20:20. Závěr setu pak nabídl pořádné drama, které Karlovarsko přetavilo v cennou výhru 26:24.

Druhou sadu načali lépe hosté, kteří si brzy vypracovali až čtyřbodový náskok 9:5. Hráči z lázní soupeře poté začali stahovat, ale tři chyby na servisu, znamenaly vedení hostů 15:13. Svěřenci kouče Varů Ondřeje dokázali manko smazat, když po bodových zápisech Matěje Pastrňáka a Radka Baláže přehoupli skóre na svou stranu 19:18.

Hosté se však nevzdali a dotáhli set do dramatické koncovky, kterou nakonec dokázali přetavit ve vyrovnání, když v rozhodující zaznamenali dvě přímé body na servisu, které znamenaly výhru 33:31.

A vyrovnání hosty pořádně nabudilo, což se projevilo i v úvodu třetí sady, ve které šla Odolka do vedení 7:2, to si připsal na účet eso na podání Chevalier. Karlovarsko poté začalo soupeře dotahovat, když k tomu napomohl svými body univerzál Patrik Lamanec, když jeho přičiněním Vary zlikvidovaly bodové manko a srovnaly na 18:18.

Pak už to byla jízda domácích, kterou podpořil dvěma esy blokař Thomas Carmody, čímž šli domácí do koncovky setu za stavu 21:18.

Hráči Odolena Vody se ale nevzdali a dokázali srovnat na 25:25. Nakonec Karlovarsko urvalo set ve svůj prospěch, když zaznamenalo dva body v útočném snažení, o které se podělili Patrik Lamanec a Matěj Pastrňák, čímž upravili na konečných 27:25. Ve čtvrté sadě se karta obrátila, a byli to hosté, kteří vesměs dotahovali.

Karlovarsko si po esu Patrika Lamance na servisu vypracovalo vedení 15:10, a když v závěru setu blýskl na podání esem také nahrávač Wessel Keemink, bylo jasné, že Vary si výhru nenechají vzít. Tečku pak za duelem udělal na bloku Matěj Pastrňák, který uzavřel set na skóre 25:20.

Řekli po utkání

Daniel Pfeffer (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Tři body zlaté. Já jsem rád, že jsme bojovali. Třeba to místy nebylo až tak pěkné, ale oproti ostudě, co jsme udělali v Liberci, tak tady bylo chvílemi cítit, že bojujeme. To bylo důležité a tím jsme vyhráli zápas.“

Ondřej Hudeček (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Určitě jsme hrozně rádi za výhru za tři body. Bylo to velice ubojované, za což jsme možná ještě radši, protože jsme vyhráli dvě koncovky. Ve třetím setu už jsme měli skoro klinickou smrt, takže za tohle jsme určitě spokojeni. Čeká nás teď spousta práce. Máme deset dní do zápasu, takže se můžeme připravovat.“

Matyáš Démar (kapitán AERO Odolena Voda): „Dneska se bude z Varů špatně odjíždět. Myslím, že jsme měli dohrát třetí set. V setu jsme vedli asi o pět bodů, takže jsme měli vést 2:1. Tam se to zlomilo a pak čtvrtý set si již domácí pohlídali dobrým podáním a dobrou hrou. Mrzí nás to. Nehráli jsme špatný volejbal. Blahopřeji domácím.“

Marcin Kryś (trenér AERO Odolena Voda): „Myslím si, že to byl hodně vyrovnaný zápas. Gratuluji soupeři, vyhráli zaslouženě. My jsme měli svoje šance, ale nevyužili jsme jich. Když nevyužijete svých šancí, tak prohrajete zápas.“

VK ČEZ Karlovarsko – AERO Odolena Voda 3:1

Sety: 26:24, 31:33, 27:25, 25:20. Rozhodčí: Dušek, Dmejchal. Diváci: 712.

Karlovarsko: Carmody 10, Lamanec 32, Pastrňák 16, Kock 6, Keemink 5, Bakiri 4, libero Pfeffer (stř. Olivier, Marelić 4, Baláž 1).

Odolena Voda: Svoboda, Rodriguez 7, Hladík 3, Chevalier 18, Carabali 5, Démar 1, libera Hadrava, Ježek (stř. Kern 16, Šulc 2, Srb).