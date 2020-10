Vyniká v nich i David Loukotka. Stabilními výkony v seriálech mistrovství světa i Evropy se už bezmála deset let drží ve světové top šestce. Odškrtnout si nyní může i poslední velkou metu, která mu ve sbírce chyběla. Evropský titul už měl, teď přidal ten světový!

Zdroj: archiv závodníkaDalší velký sen si čerstvý čtyřicátník z Kralup nad Vltavou splnil přímo pohádkově. Triumfoval jen pár dní po návratu z nemocnice. Navíc ve výsostných vodách Italů, kteří jsou v tomto sportovním adrenalinu považováni za absolutní špičku.

Loukotka vyhrál na Lago de Viverone jediný podnik, na který se letos kvůli pandemii covidu zúžil jindy několikadílný seriál mistrovství světa. O to pikantnější, že se mu to povedlo těsně před svým plánovaným přechodem do silnější kategorie.

„Nejkrásnější na tom je, že na devětadevadesát procent to pro mě byl poslední závod s F-350. Nevím, jak jinak se líp rozloučit,“ zářil po náročném návratu z Itálie.

Domácím "frajerům" zvyklým sbírat tituly jako na běžícím páse tenhle borec od Vltavy v náročných podmínkách doslova vypálil rybník. Během nabitého závodního dne, do kterého se kvůli předešlé nepřízni počasí vměstnaly trénink, kvalifikace i tři soutěžní rozjížďky, se neustále zlepšoval. Titul si zajistil závěrečnou jízdou „na krev“.

„Byl zázrak, že to moje tělo nějak vydrželo. V jednu chvíli mi došla síla a málem jsem neudržel volant v ruce,“ líčil. Projevil se určitě dvoutýdenní pobyt v nemocnici. Kvůli zanícenému nervu v zádech nemohl ani chodit. Propuštěn byl pouhých šest dní před závodem.

Zdroj: archiv závodníkaNa rozbouřené hladině se ale v závěru vyždímal na maximum a vyplatilo se. „Jelo se na trati za hranou bezpečnosti, ale když jsem viděl šanci na titul, řekl jsem si, že to musím risknout, i kdyby z lodě nemělo nic zůstat,“ popisoval, jak ukázal záda čtyřnásobnému mistru světa Fanzinimu i dalšímu „Schumacherovi na vodě“ Cremonovi.

Šanci ukázat, co umí, bude mít znovu už během nadcházejícího víkendu. O podobně úspěšnou derniéru v kategorii F-250 se pokusí během domácího mistrovství světa v Jedovnicích na Blanensku.