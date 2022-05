Před měsícem jste si odbyl okruhový debut při podniku ESET Cupu na Hungaroringu. Jak jste si své první okruhové vystoupení užil? Užil jsem si to moc. Bral jsem to jako příležitost nabrat nové zkušenosti. Nikdo po mně nechtěl, abych se pral o nejvyšší příčky, úkolem tedy bylo si to jen co nejvíce užít. Povedlo se a přiznávám, že po projetí cílem jsem byl trochu naměkko.

Jste zejména rallyeový jezdec. Jak tedy probíhala vaše adaptace na okruhové clio? Bylo něco, co vám například dělalo větší problém?

S Cliem jsem už dříve několikrát jezdil na okruhu v Mostě, takže ho celkem dobře znám. Je to hodně předvídatelné auto, dobře se řídí a v porovnání se soutěžním autem s pohonem 4x4 je pro mě snazší najít jeho limit. Zpočátku jsem měl strach z ostatních aut. Nejsem zvyklý na přímé soupeření kolo na kolo, takže jsem měl obavy, abych někoho omylem nesestřelil. Nakonec se to obešlo bez problémů a příště to můžu pojmout více v klidu.

Po skončení podniku na Hungaroringu jste uvedl, že byste rád startoval také při druhém podniku ESET Cupu na Red Bull Ringu. Teď už máme květen, takže jak to s tímto plánem vypadá? Můžete už například něco potvrdit nebo vyvrátit na sto procent?

Pořád věřím, že do Rakouska pojedu, ale nic zatím není jisté. Každopádně se na to moc těším.

I když jste si vyzkoušel okruhy, neznamená to, že se stahujete z rallye. Chcete odjet Rallye Bohemia. Máte ale v plánu i něco dalšího? Jaký byste letos chtěl absolvovat rallyeový program?

V loňském roce jsme jeli mistrovství České republiky s krásným a rychlým Mitsubishi Mirage v týmu Protocars, ale tento projekt bohužel ze dne na den skončil. Navíc nás to stálo hodně peněz a tím pádem nemám zatím pro letošní sezonu nějaký jasnější plán. Rallye Bohemia je náš domácí podnik. Ještě je ale čas se s někým domluvit.

O jakých autech pro Rallye Bohemia uvažuješ?

Ideálně bych chtěl jet se čtyřkolkou, takže například nějaká starší R5 nebo tradiční Lancer EVO IX. Kdyby toto nevyšlo, tak předokolka kategorie R2 nebo Rally4.

Myslíte, že je těžší přejít z rallye na okruhy nebo opačně?

Pokud chce být člověk na špičce, tak to je určitě těžké v obou směrech. Ale všeobecně beru jako náročnější disciplínu rallye. Není to jen o jezdci, ale obrovskou roli hraje navigátor, souhra s ním, umění napsat si kvalitní rozpis, předvídavost a volba pneumatik. Je to náročnější také fyzicky, protože v autě sedíme dva dny od rána do večera při seznamovacích jízdách a pak dva až tři dny v závodním autě.

Na okruhu ale zase musí člověk vnímat všechno úplně jinak, jet pořád na limitu a strojově přesně a hlídat si soupeře před sebou i za sebou. Přiznám se ale, že jsem teď v Maďarsku neměl ten vnitřní nepříjemně svíravý pocit a poprvé se nebál na závodech o život. To bylo celkem příjemné.

Z rallye na okruhy přešla v minulosti řada závodníků. Jedním z posledních je osminásobný rallyeový mistr světa Sébastien Ogier. Ten se sice stále účastní vybraných podniků WRC, zejména se ale letos věnuje účinkování ve třídě LM2 vytrvalostního mistrovství světa. Věříte, že i on může ve vytrvalostních závodech dosáhnout podobných úspěchů jako Sébastien Loeb, který kdysi dojel druhý v Le Mans?

Tito kluci jsou tak velcí závodníci, že dokážou vyhrát s čímkoli a kdekoli. Určitě to nebude pro Ogiera jednoduché, ale pokud se sejdou všechny okolnosti, tak bude na špici. V soutěžích jsem mu moc nefandil, ale tady mu budu držet palce. Má můj obdiv, stejně jako každý opravdový pilot.

Libor HorákZdroj: Petr FrýbaMáte za sebou Hungaroring, chystáte se na Red Bull Ring. Dovedete si ale představit, že byste se v budoucnu okruhům věnoval ještě více a že byste se na ně začal soustředit i na úkor rallye?

Tato myšlenka mě napadla asi týden po Maďarsku. Chtěl bych závodit, dokud to půjde. Jestli to bude více na okruhu nebo v rallye, to je mi asi jedno. Jsem si ale jistý tím, že rallye nechci opustit nikdy.

Ze závodů Clio Cupu často přecházejí úspěšní závodníci do kategorie TCR. Chtěl byste jednou vyzkoušet také auto této specifikace?

K vyzkoušení TCR v rámci testu jsem byl už blízko, ale není to mou prioritou. To už se pohybujeme v jiných cenových relacích a bez předchozích zkušeností s okruhy to nedává smysl. Sice si závody hlavně užívám a nemám nějak vysoké ambice, ale nerad dělám ostudu.

Podílíte se i na spolupořádání oslavy 100 let motorsportu v Mělníku. Ta se koná v sobotu 28. května. Můžete prozradit, na jaký program se návštěvníci mohou těšit?

S kamarády jsme založili spolek Autoklub Mělník a chceme podporovat rozvoj a propagaci motorsportu všeobecně. Proto jsme na poslední květnovou sobotu naplánovali výstavu závodních aut a motorek v prostředí mělnické náplavky. Součástí akce bude i exhibiční jízda do vrchu. Chceme, aby děti a jejich rodiče měli možnost vidět auta, motokáry, formule, motorky a jejich piloty zblízka, popovídat si s nimi a třeba se jich zeptat, jak začít s motorsportem. Budeme tam mít i motokárový simulátor a trenažer WRC.

Pozvání přijalo mnoho známých jezdců a akci k našemu překvapení podpořilo velké množství společností, kterým tímto mockrát děkujeme. Podrobnosti o události lze najít na webu www.autoklubmelnik.cz. Souběžně s naší výstavou bude vedle depa v areálu vinařství Bettina Lobkowicz probíhat den ochutnávky vína a grilování, takže tímto zveme k příjemně strávené sobotě kromě milovníků rychlých kol i milovníky dobrého vína a kvalitní gastronomie.

Libor HorákZdroj: Petr Frýba