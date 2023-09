Jedenáct vstřelených gólů, stoprocentní úspěšnost přesilovek, plný počet bodů. Kralupští florbalisté v úvodu sezony zvítězili v Chomutově 11:7.

Florbalisté Kralupy Wolves první mistrovské utkání nové sezony vyhráli, v Chomutově po výsledku 7:11. | Foto: Kralupy Wolves

Dlouho vyhlížená událost se stala skutečností. Družstvo Kralupy Wolves vstoupilo do své třetí sezony v Divizi, přičemž vyběhlo do základní části na chomutovské palubovce. Souboj týmů zpod vysokých komínů sliboval vyrovnané a na góly bohaté utkání.

V první třetině se do vedení dostaly Kralupy. Chomutovský Šulc byl už ve 2. minutě zápasu odeslán na dvouminutový odpočinek na trestnou lavici, přičemž na ni nestrávil celou dobu. Početní výhodu využil Adam Carvan, který tak svůj oficiální ligový návrat oslavil vstřelenou brankou. Záhy na něj navázal Řehák, který se prosadil poprvé v zápase. Obě gólové akce nesly podpis vrchního kralupského playmakera, Petra Husťáka.

Hra nabrala na intenzitě, domácí útočili na hostující vlčí bránu, ovšem bez úspěchu. Naopak branka se urodila v domácí sítí, když nezištnou přihrávku od Manka nekompromisně uklidil za brankářova záda kapitán Vlků Adam Kozel. Kralupští tak odcházeli do šaten s tříbrankovým vedením v zádech.

Druhou třetinu začal zlepšený výkon domácích, kteří z tlaku vydolovali snižující gól. To však hosty nezaskočili a obratem si vrátili tříbrankový náskok, když kombinaci letních posil zakončil premiérovým gólem v kralupském dresu Kocourek.

Domácí ovšem opět přišli s rychlou reakcí a snížením na 2:4. Dramatizaci odmítl druhou brankou v zápase Řehák, ovšem i na tu našli během druhé hrací části Chomutovští odpověď, když se podruhé v zápase trefil Peksa. Po druhé třetině 3:5.

Poslední hrací část přinesla gólové hody. Ve 46. minutě se podruhé v zápase trefila staronová tvář Kralupských Jakub Manek, jenž si vítězoslavně zapumpoval hokejkou ve vzduchu. O osm vteřin později opařil Vlky snižujícím gólem Rauscher, ovšem za dalších pětadvacet vteřin skóroval opět Manek. Florbalové období divokosti ocenily svým potleskem pěkně zaplněné chomutovské tribuny. Turbulentní dvouminutovku zakončila Šulcův gól do hostující sítě, po které došlo ke střídání brankářů, kdy Hammamiho nahradil Blaho.

To jako by vlilo nový impulsk do kralupské hry. Dva góly během necelé půl minuty, kdy nejdříve Řehák zkompletoval hattrick a následně podruhé v zápase skóroval Adam Carvan, pomohly Vlkům odskořit do čtyřbrankového vedení. Chomutov však nedal kůži lacino a opět snížil. Na to však přispěchala reakce hostí, kdy Jan Suk po milimetrové přihrávce od Veverky a svém vlastním učebnicovém odskoku do volného prostoru využil druhou přesilovku v zápase. Za domácí sice ještě snížil Macura, ovšem konečnou podobu výsledku dala druhá Sukova branka tři vteřiny před koncem. Suma sumarum: 11:7 z pohledu Vlků a tři body do divizní tabulky!

Slušná produktivita, stoprocentní využití přesilových her a ubráněné oslabení, to byly dílčí kroky na cestě k prvnímu vítězství. Sám trenér mužů Jakub Svoboda neváhal se svým hodnocením: "Dobrý vstup do utkání a sezony. Jsem moc rád, že jsme směrem dopředu zvládli využívat natrénované situace a konečně se trochu rozstříleli,” hodnotil hlavní lodivod ofenzivní výkon svého týmu. Sám si je ovšem vědom, že před týmem ještě čeká nějaká práce. "Máme před sebou stále spoustu práce, hlavně do obrany, kde jsme dostali zbytečné góly,” uzavřel svůj pohled na čerstvě skončení utkání.

Vlci již vyhlížejí tzv. anglický týden, ve kterém je čekají dva zápasy. Oba sehrají doma, a to v pátek 22. září, kdy od 20 hodin vyzvou Bivoje z Litvínova a následně v neděli 24. září změří síly s Děčínem. Premiérové představení před domácími fanoušky jistě vybídne k ještě lepšímu výkonu, než který byl ten v Chomutově!

Florbal Chomutov B - Kralupy Wolves 7:11 (0:3, 3:2, 4:6)

Branky: 22. Volosciuc, 25. a 40. Peksa, 46. Rauscher, 47. Šulc, 53. Marek, 57. Macura - 6., 32. a 50. Řehák, 3. a 50. Carvan, 46. a 47. Manek, 55. a 60. Suk, 17. Kozel, 23. Kocourek. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:2. Diváci: 52. Zásahy brankářů: Lukáš Kopecký 25 - Omar Hammami 15, Jan Blaho 4.