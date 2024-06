"Letošní sezonu beru především jako přípravu na budoucí působení ve vyšších sériích. Všechno je to pro mě především o učení," říká polský mladík, který letos do kategorie Clio Cup zamířil po zkušenostech se závody Trofeo di Serie ve voze Fiat 500.

Že Dziwok nebude ani zdaleka jenom do počtu, ukázalj již při prvním podniku sezony na maďarském Balaton Parku. V kvalifikaci totiž zajel druhý nejrychlejší čas a v úvodní jízdě dlouho držel krok s vedoucí skupinou. Cílem nakonec projel jako čtvrtý. Ve druhém závodě už se probojoval na stupně vítězů - dosáhl na bronzový výsledek.

close info Zdroj: ESET Cup/Petr Frýba zoom_in Naplno ukázal svůj potenciál o tři týdny později na Red Bull Ringu. Na rakouském okruhu totiž ovládl nejenom kvalifikaci, ale také oba víkendové závody. Při červnovém podniku na Slovakia Ringu tak úspěšný víkend nezažil. Zatímco první závod pro něj skončil po penalizaci za kolizi s Filipem Kunčerem až osmým místem, ve druhé jízdě zaznamenal stříbrný výsledek, když jen o pouhých sedm tisícin podlehl Niku Stefančičovi. I přesto se ale na Slovensku vyhoupl do čela průběžného pořadí.

Do druhé poloviny sezony sice Dziwok vstoupí jako celkový lídr, ničím si ale nemůže být jistý. Druhý Nik Stefančič je totiž pozadu o pouhých devět bodů. Třetí Bartek Mirecki má na lídra jedenáctibodové manko.

Průběžné vedení na polského jezdce žádný velký tlak nevyvíjí. "Bylo by určitě pěkné vyhrát, ale když se mi to nepodaří, tak se nic neděje. Chci se hlavně učit," bere situaci s klidem.

Zlomená klíční kost

Šéf stáje Carpek Service Tomáš Pekař zahájí druhou polovinu letošního ročníku až ze čtvrté pozice. Úřadující šampion vstoupil na Balaton Parku do sezony ziskem prvního a druhého místa po velké bitvě s Bartlomiejem Mireckim. Na tyto výsledky navázal dvěma stříbrnými umístěními na Red Bull Ringu, díky kterým se posunul do čela průběžného pořadí. Těsně před slovenskými závody ale přišla velká komplikace.

Pekař totiž utrpěl zlomeninu klíční kosti. Kvůi tomu musel závody v Orechové Potoni vynechat. Momentálně za Dziwokem zaostává o 23 bodů. To sice není zanedbatelný rozdíl, Clio Cup Bohemia ale nabízí během jednoho závodního víkendu až 55 bodů. Rozhodně tedy nejde o nesmazatelné manko.

Třetí jezdec stáje Filip Bartoš půjde do zbytku sezony s cílem navázat na pokrok, kterého dosahoval v úvodních třech podnicích. Český nováček nejvíce zazářil při prvním závodě na Red Bull Ringu, kde si připsal šest bodů za sedmé místo. S tímto počtem mu patří celková 12. pozice.

Během druhé poloviny ročníku 2024 se Carpek Service ukáže dvakrát i před domácími fanoušky. Zatímco od 2. do 4. srpna se bude závodit na Autodromu Most, finále sezony se odehraje od 6. do 8. září na Masarykově okruhu v Brně. Mezi těmito dvěma podniky čeká Clio Cup Bohemia druhý výlet na Slovakia Ring, kde se pojede od 23. do 25. srpna.

close info Zdroj: ESET Cup/Petr Frýba zoom_in