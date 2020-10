Přes zimu kladenská atletika rozhodně spát nebude. Naopak. Hodlá vstoupit do klubu pořadatelů halových mítinků. Příští rok 8. února se má v atletické hale na Sletišti uskutečnit mezinárodní podnik s názvem Kladno Indoor.

Kladno chystá atletický halový mítink | Foto: Ivana Roháčková

„Chceme uspořádat dvě parádní mužské disciplíny. Předběžně by to měla být ve dvouhodinovém programu koule a výška. Samozřejmě, když nám to hygienické podmínky dovolí,“ prozradil Deníku člen výboru A.C. TEPO Kladno Jakub Kubálek, který bude ředitelem Kladno Indoor.