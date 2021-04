Určitě doufáte v celkově lepší sezonu než loni, že?

Závody mistrovství světa byly vlastně jediné dva pořádné endurové, které jsem minulý rok absolvoval, takže doufejme, že se letos alespoň ten evropský šampionát odjede. Věřím, že díky koroně bude natěšených a nachystaných závodníků spousta, takže i když nějakou představu mám, netroufnu si říci, jak bych se chtěl umístit. Určitě je prioritou vrátit se zdravý a spokojený ze své jízdy. Loňská sezona byla šíleně nudná a zdlouhavá, ale pro mé studijní povinnosti velmi prospěšná.

Neomezovala vaši přípravu pandemická opatření?

Jediným omezením byl nedostatek motorek. To momentálně, myslím, obtěžuje úplně všechna odvětví. Ve chvíli, kdy už se dalo jezdit, jsem vlastně neměl na čem. Díky importérovi TM jsem se mohl připravovat na vypůjčeném stroji, takže to tak strašné nebylo. Kvůli školním povinnostem jsem trénink přes zimu značně omezil, a tak před letošním prvním závodem nemám zdaleka tak natrénováno jako minulý rok před zlomeninou kotníku, která mě potkala na začátku první vlny politické loutkohry.

Jednou z několika předsezonních novinek je u vás přechod z kategorie do 23 let mezi dospělé. Jak velká to je změna?

Už jsem velký kluk, a tak musím mezi dospěláky (smích). Ve finále v enduru to tak velký rozdíl není. Osobně preferuji porovnávání se v absolutním pořadí, které vám poví mnohem víc než jednotlivé kategorie. Nevýhodou ale je, že kdybych chtěl startovat na mistrovství světa, musím jet velký svět, jak já to nazývám, a to už není sranda. Uvidíme proto, jestli se nějakého zúčastníme.

Také už nepokračujete pod křídly KBS UAMK team Unhošť. Prozradíte proč? A není to komplikace?

Bylo to čisté mé rozhodnutí. Přes zimu jsem si urovnal priority a došel k závěru, že se tímto sportem nebavím tak, jak bych si představoval. Když jsem byl schopný zajistit všechny prostředky, díky svým sponzorům, nebyl důvod pokračovat ve starých kolejích. Nakonec nejde o život, je to v uvozovkách jen zábava. Když se nad tím zamyslím, tak jsem si uškodil z finančního i materiálového hlediska. KBS má skvělé zázemí a manažer týmu Láďa Krupička je velmi schopný a umí svým jezdcům v sezoně hodně pomoci. Vlastně mé nejlepší sezony byly pod křídly právě tohoto týmu.

Zároveň osedláte nový stroj. Už jste si ho osahal?

Jedná se o TM EN 300 FI ES 4T, což je bez zkratek čtyřtaktní třístovka, která vychází z malé 250tky. Je to úplně odlišná motorka průběhem motoru, geometrií i rozložením váhy oproti předchozí Husqvarně. Řekl bych, že to je nová krev do žil. Zatím jsem se strojem po všech stránkách spokojený. Něco málo jsem na motorce najezdil, ale ne moc. Poznávám nový podvozek, který je úplně odlišný od toho na předchozí motorce. Stále proto hledám, jaké nastavení mi bude nejvíce vyhovovat. Už ale v naprostém základu je pérování na vysoké úrovni a původní nastavení jsem měnil jen mírně. To vidím jako obrovské plus nové motorky. O výkonu nemluvím, toho je až dost.

Jaká jsou celkově vaše očekávání od nadcházející sezony?

Očekávání žádná nemám. Nechám se překvapit, jak se první závod vydaří. V letošním roce pro mě budou prioritou státnice, takže cokoli se mi povede dosáhnout v enduru, bude bonus.

V čem bude letošek nejvíc jiný?

Jiný bude, doufejme, v tom, že odjedeme více klasických soutěží. I když jsou domácí endurosprinty suprové závody, není to důvod, proč se ještě snažím závodit. Je to úplně něco jiného než klasická soutěž a není to nic, co by mě vnitřně naplňovalo. To byla pro mě jedna z dost demotivujících věcí v loňském roce.

Jakých seriálů se letos kromě mistrovství Evropy hodláte účastnit a berete nějaký jako prioritu?

Prioritou je pro mě tak jako doposud mistrovství Evropy. Toho se pravidelně účastním už od roku 2014. Minulý rok byl můj první bez tohoto seriálu. Dalším bude mezinárodní mistrovství ČR v enduru, a když bude čas a chuť, tak i závody endurosprintu.

Jak to vypadá se závody v Česku? Máte nějaké informace, kdy by se mohly rozjet domácí šampionáty?

Domácí šampionát v enduru je psaný na druhou půlku roku, tak uvidíme, co vše se zruší. Hádám ale, že kvůli finanční situaci našeho sportu a složitosti uspořádání takové akce v pandemické situaci se toho u nás moc neodjede. Je to ale jen můj názor, a tak bych nerad podcenil české pořadatele, kteří dělají skvělou práci. Atrakcí v letošním roce, která věřím, že se uskutečni, bude druhý závod mistrovství Evropy, který se pojede u Plzně 7. a 8. srpna. Takže držme pořadatelům palce!