„Počítal jsem s tím, že už se k futsalu nikdy nedostanu,“ přiznal dvaadvacetiletý hráč po porážce 2:9 v rozhovoru pro klubový web.

Ve svém futsalovém životopise měl až dosud pouze chrudimský Era-Pack. Za dlouhodobě nejlepší klub v Česku si ale zahrál pouze v juniorských kategoriích. Smlouva podepsaná s fotbalovým Hradcem Králové záhy postavila halový sport na slepou kolej.

Ve fotbale měl skutečně nakročeno velmi slibně. V patnácti se o něj zajímaly kluby z Nizozemí i Anglie. Dostal šanci absolvovat testy v Twente, v londýnské Chelsea a po vážném zranění kolena, které si přivodil při školních atletických závodech, také v Ajaxu. Přestup do zahraničí ale nepřišel.

Z hradecké juniorky si brněnský rodák přesto proklestil cestu do áčka, kde na podzim 2017 poprvé okusil druhou nejvyšší soutěž. Loňské jaro odehrál za východočeského konkurenta a Pardubicím pomohl po jednapadesáti letech zpět mezi elitu. Aktuální sezonu už ale Miker nezahájil v Pardubicích, které měly zájem o prodloužení hostování o další rok, ani v Hradci. Rozhodl se pro zahraniční cestu a odešel do BSV Schwarz-Weiss Rehden, který hraje čtvrtou německou ligu. Jenže ta od listopadu kvůli koronaviru stojí.

„Vypověděl jsem smlouvu v Německu a bydlím v Praze,“ přiblížil Jiří Miker a prozradil, jak se znovu dostal k futsalu a do Olympiku. „Kluci, kteří už hrají za Mělník, Dominik Šustr a Jakub Moravec, mi domluvili trénink, ať to zkusím. Trošku jsem se ale právě bál kolene, co to bude dělat na palubovce. Naštěstí je to ale úplně v pohodě a přijde mi, že je to lepší než na fotbalové umělce.“

Přestože s novým týmem trénuje už několik týdnů, do ostrého zápasu mohl po dotažení všech náležitostí poprvé zasáhnout až minulý pátek v Plzni. „Cítím se velice dobře, futsal mě vždy bavil. Jsem rád, že jsem se k němu vrátil,“ vylíčil své první dojmy.

Do konce rozehrané sezony, která je těsně za polovinou základní části, si žádné konkrétní cíle nedává. Věří, že zužitkuje své fotbalové zkušenosti a bude platný. „Po fotbalových zkušenostech žádný cíl nemám. Nyní hlavně chci, aby mě to především bavilo a abych byl spokojený. Cíl si dám až na novou sezonu,“ uzavřel s úsměvem.