Koronavirem poznamenaná sezona způsobila, že Olympik se proti nadále neporažené Plzni představí podruhé v rozmezí sedmnácti dnů. Ostrá bitva skončila na soutoku nejtěsnějším vítězstvím Západočechů.

Svěřenci trenéra Jakuba Němce od té doby urvali v České Lípě první venkovní vítězství v sezoně, na které ovšem týden poté nenavázali. Druhá domácí porážka byla z úplně jiného soudku než ta s Plzní. Proti Helasu hostitelé zůstali svým výkonem za očekáváním, což se projevilo i na konečném výsledku 1:6.

Kouč věří, že se tým tentokrát opět ukáže v lepším světle. „Zápas s Helasem se nám výrazně nepovedl. Je potřeba se poučit. Víme, co bylo špatně, v týdnu jsme si to rozebrali a věřím, že to u kluků padlo na úrodnou půdu. Doufám, že to byl jen výjimečný výpadek a že jsme na dobré cestě, kterou jsme v posledních měsících nastavili,“ vrátil se Jakub Němec k nezdaru s Brnem.

Nyní už zcela upíná pozornost na duel s Plzní. Ta podle očekávání hladce přejela České Budějovice a obstála i ve dvou přímých soubojích o čelo tabulky. S Chrudimí uhrála remízu 3:3, Slavii se pak vítězstvím 5:3 pomstila za nerozhodný výsledek z prvního vzájemného utkání. I když jen o skóre, zůstává tým okolo nejproduktivnější útočné dvojice ligy Seidlera a Vnuka na vedoucí příčce.

Kormidelník Mělníka očekává ještě náročnější utkání, než jakým bylo to domácí. „Plzeň je ve výborné formě, střílí hodně branek a má vynikající individuality. Jim nemůžeme dát prostor, aby mohli hrát svou hru. Musíme předvést to nejlepší, hrát aktivně a vyvarovat se zbytečných chyb,“ předkládá recept na úspěch.

Daleko mu ostatně s týmem nebyl ani druhý únorový den. „Doma jsme s Plzní sehráli vyrovnané utkání. Sice jsme zápas o gól ztratili, ale předvedli jsme výborný výkon. Na ten budeme chtít navázat i na hřišti soupeře,“ avizuje Jakub Němec. Povede se?