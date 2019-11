„Pořád nemohu uvěřit, že jsem to dala. Je to nejen další splněný sen, ale i můj asi největší úspěch,“ hlásila v cíli sedmadvacetiletá závodnice z Přívor na Mělnicku, že dokončení Šestidenní staví i nad letošní osmé místo ve čtyřdílném mistrovství Evropy žen.

Radost nad zvládnutím podniku, který i mužské protějšky nutí sahat na hranu možností, přebila i únavu. Ta postupem času pochopitelně narůstala a v závěru už byla značná. „Při předposledním dnu se k ní přidalo i brnění v levé ruce. Byla jsem ráda, že jsem se vůbec mohla držet řídítek,“ přiblížila, že i ona končila závod na „morál“.

Přežít a dojet – hlavní cíl, s nímž se letos už podruhé a s daleko větším respektem než na úvodní díl mistrovství Evropy vypravila závodit do Portugalska, splnila nad očekávání. Vyvarovala se dokonce i obávané penalizace.

„První dva dny byly na jednodušších tratích hodně ubíjející. Více jsem si závodění užívala ty další dva. Po dešti byl terén sice těžší, ale to mě baví. Pátý jsem kvůli únavě a problémům s rukou docela trpěla. Závěrečný motokros už ale byla taková sranda,“ popisovala své dojmy z maratonu. Ten zhruba uprostřed programu narušila kromě terénu na hranici sjízdnosti i tragická událost, přímo na trati postihl jednoho z účastníků infarkt.

Celkově startovní listina čítala napříč kategoriemi něco přes pět set jmen, včetně 27 žen v devíti národních týmech Ženské trofeje. V Česku k poskládání na rozdíl od toho mužského, který ovšem v Portugalsku rovněž chyběl, schází to hlavní – závodnice. Členka sedlčanského Haruda Teamu tak utvořila soutěžní trojici s Robertem Friedrichem a Zdeňkem Pitlem. „V týmu panovala výborná atmosféra, všechno fungovalo, jak mělo,“ pochvalovala si.

V realizačním týmu kromě „šéfa“ Motokrosové školy, několikanásobného českého šampiona a účastníka Šestidenní Radka Tomana nechyběl ani Miroslav Haruda, do jehož stáje patří i Zuzana Nováčková. „Byla to výzva. Byl jsem přesvědčený, že se to musí povést,“ nezklamal se bývalý jezdec, pro kterého šlo rovněž o několikátou manažerskou zkušenost s Šestidenní.

Na tu by Zuzanu rád vyslal také v příštím roce, kdy by měl být její kalendář znovu pořádně nabitý. „Vzhledem k tomu, že se v příštím roce pojede klasická Evropa bez severských zemí, kde je pro nás trochu nevýhodný povrch, věřím, že by se jí mohlo dařit ještě výrazně lépe. Dále budeme preferovat mistrák ČR v motokrosu, aby získala ještě trochu rychlost,“ nastínil další plány Miroslav Haruda.

Pořádně namlsaná se domů vrátila také samotná závodnice: „Příště budou mé ambice zase o level vyšší,“ slíbila. Středeční vyhlášení mistrů motocyklových sportů, na němž se dočkala korunovace za prvenství na republikovém šampionátu v enduru a endurosprintu, sice udělalo tečku za sezonou.

Přípravy na tu další ale na sebe nenechají dlouho čekat. Závodní atmosféru Zuzana Nováčková navíc tradičně prožívá i v době, kdy enduro odpočívá. Na přelomu roku se i tentokrát coby součást doprovodu slovenského týmu zúčastní Africa eco race navazující na původní Rallye Dakar.