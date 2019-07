Co dělá z výčepního skutečného mistra svého řemesla? Musí vědět, jak se pivo vaří i skladuje, jak se postarat o výčepní techniku i pivní sklenice tak, aby zákazník dostal pivo v té nejlepší kvalitě. Musí také umět perfektně načepovat hladinku plzeňského ležáku. Především ale musí svou práci dělat s láskou a vášní pro pivo i pro své zákazníky.

V těchto disciplínách mezi sebou každoročně soutěží desítky výčepních z celé republiky, ti nejlepší z nich pak postupují z regionálních kol do celostátního finále, které se tradičně koná v Plzni. Letos jsme se společně s Pilsner Urquell rozhodli, že vás s finalisty soutěže seznámíme.

A protože víme, že mnoho lidí se do hospody kromě skvěle načepovaného piva vrací právě za svým oblíbeným výčepním, uspořádali jsme pro vás soutěž o nejsympatičtějšího mistra výčepního.

ZEPTALI JSME SE UCHAZEČŮ O FINÁLE NA TŘI SHODNÉ OTÁZKY:

1. Proč jsem se stal výčepním?

2. Co doporučuji hostům k pivu?

3. Čím umím své hosty pobavit?

Nejsympatičtější mistr výčepní 2019

Do pondělí 29. července do 12 hodin můžete hlasovat v ANKETĚ pod medailonky a podpořit svého favorita nebo favoritku. Výčepní s nejvyšším počtem hlasů pak postoupí do celostátního kola, které začne ve středu 31. července. V celostátním hlasování můžete vyhrát účast na finálovém večeru soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, který se uskuteční 15. srpna v Plzni.

Simon Balonek, 33 let, Praha

Výčepní Restaurace U Kruhu se do soutěže přihlásil již dříve, a to roku 2017, kdy se dostal i do finále. Na oslavu by pozval štamgasty a kamarády na pivo a společně by to zapili.

Proč jsem se stal výčepním? Dostal jsem příležitost, odložil kravatu a manžetové knoflíčky a oblékl koženou zástěru. Láska k pivu byla silnější.

Co doporučuji hostům k pivu? Grilované olomoucké tvarůžky balené ve slanině.

Čím umím své hosty pobavit? Individuálním přístupem ke každému hostovi.

Tomáš Marčiš, 26 let, Praha

Výčepní v Lokálu U bílé kuželky. Studoval obchod, ale tomuto oboru se nikdy věnovat nechtěl. Dělat radost lidem bylo to pravé. Již před dvěma lety byl vybrán do finále. Letošní oslavu vítězství naplánovanou nemá, nechce to zakřiknout.

Proč jsem se stal výčepním? Chtěl jsem pracovat s lidmi a výčepní byla nejlepší z možností.

Co doporučuji hostům k pivu? Sednout si k pivu s partou přátel, ale rozhodně dokážu vybrat i něco z jídelního lístku.

Čím umím své hosty pobavit? Vtipnými reakcemi na situace, které právě proběhly, nebo zrovna probíhají.

Roman Grekčo, 47 let, Praha

Výčepní v Lokálu U bílé kuželky. V soutěži je poprvé. K čepování ho vedlo hlavně to, že chtěl být mezi lidmi a kombinace lidí a piva si jeho srdce získala na dobro v roce 2015. Oslava výhry by byla vychlazeným pivem ve společnosti kolegů.

Proč jsem se stal výčepním? Líbí se mi práce s lidmi, péče o pivo – prostě mám pivo rád.

Co doporučuji hostům k pivu? Pivní sýr a domácí tlačenka.

Čím umím své hosty pobavit? Osvědčenými vtipy.

Dominika Šimůnková, 22 let, Praha

Výčepní v Restauraci Pod Ledem. Práci výčepní se věnuje od roku 2018 a už letos je ve finále soutěže. Oslavila by to velkým sudem piva.

Proč jsem se stala výčepní? Práce výčepní mě strašně baví. A mám ráda pivo. Není co dodat.

Co doporučuji hostům k pivu? Vše z naší nabídky skvěle ladí s pivem.

Čím umím své hosty pobavit? Samozřejmě skvělým smyslem pro humor.

Jakub Stach, 27 let, Praha

Výčepní v Restauraci U Pinkasů. Od číšníka, na kterého původně i vystudoval, se rozhodl přejít k výčepu. A byla to správná volba. Ve finále byl již v roce 2013 a jak sám říká: ‚,Kdyby to letos vyšlo, bylo by to velký‘‘.

Proč jsem se stal výčepním? Je mé životní poslaní rozdávat radost.

Co doporučuji hostům k pivu? Škvarkovku a úsměv.

Čím umím své hosty pobavit? Po pár šnytech dokážu rozesmát i zarmouceného člověka.

Monika Nápravníková, 27 let, Praha

Výčepní z Restaurace U Kruhu. V oboru se vůbec nevyučila, ale stačil přirozený talent pro čepování a spousta práce, díky který se dostala do finále už v roce 2018. Oslava by byla ve znamení bujarého večírku s přáteli, rodinou a štamgasty, kde by plzeň tekla proudem.

Proč jsem se stala výčepní? Miluju pivo. Když mi v Lokále, kde jsem začínala jeho roznášením, nabídli pozici výčepní, neváhala jsem ani minutu.

Co doporučuji hostům k pivu? Olomoucké tvarůžky grilované ve slanině.

Čím umím své hosty pobavit? Svou veselou přátelskou povahou.