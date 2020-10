Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce vládě na příštím jednání navrhnout prodloužení programu Antivirus A, jímž stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 tisíc korun superhrubé mzdy, na celou dobu opatření proti šíření koronaviru a zpětně ke dni vyhlášení nouzového stavu.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Foto: ČTK / ČTK

Kompenzace by tentokrát podle ní měla být stoprocentní a strop vyplácené náhrady by se měl zvýšit na 50 tisíc korun. Maláčová to dnes napsala na twitteru. "To je teď to nejmenší, co můžeme pro české firmy a jejich zaměstnance udělat," uvedla ministryně.