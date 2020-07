Bez číšníků i hostů. Začíná éra virtuálních kuchyní

Sdílené bydlení, sdílené automobily, kola a teď i vaření. Do Prahy dorazil trend takzvaných cloudových kuchyní. Co to znamená? Ideálně dobře vydělávající restauraci bez stolů, číšníků i hostů. Kompletně vybavená kuchyně slouží k tomu, aby v ní kuchaři jídlo v krátkém čase uvařili a kurýři je bleskurychle dopravili k zákazníkovi domů či do práce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Lukáš Ivánek

Prorazit na českém trhu se jako první snaží firma Dáme jídlo. Dosud v tuzemsku rozvážela pokrmy ze stovek skutečných restaurací, fast foodů či bister. Dnes má v pražské Krči provozovnu s osmi cloudovými kuchyněmi a další chystá na Chodově. U Šlechtovy restaurace je dočasné bistro. Jak hodnotí černý kontejner místní? Přečíst článek › „Ze stávající provozovny rozvážíme nižší desítky tisíc jídel měsíčně,“ uvedl Petr Indra, obchodní ředitel Dáme jídlo. Její první „cloudy“ si pronajali třeba specialista na burgery Salt’n’Pepa, restaurace Žebírkov nebo mexický fast food Rancheros. „Zároveň z tohoto projektu rozvážíme i chutě, které jsou pro rozvoz typické - pizzu, asijskou i českou kuchyni,“ doplňuje Indra. Úspora nákladů je velkou výhodou Zásadní výhodou cloudových kuchyní je úspora nákladů za pronájem prostor, které nemusí být kvůli absenci hostů velké ani reprezentativní. Navíc mají podnikatelé díky aplikacím, které zákazníci používají pro objednávku jídel, po ruce přehledná data o jejich preferencích. Život na náplavkách je v plném proudu. I bez přílivu zahraničních turistů Přečíst článek › Startu cloudových kuchyní napomohla opatření související s pandemií koronaviru, na rozdíl od mnohde těžce zasažených klasických gastro provozů. Očekává se další nárůst „Očekáváme, že ještě letos evropský trh cloudových kuchyní zaznamená meziroční nárůst o téměř 85 procent. Pandemie zintenzivní už tak dynamický vývoj v daném odvětví," míní Milan Mašša z mezinárodní poradenské firmy CBRE. Párek a burger jsou nejoblíbenější. Na koupalištích se však daří i kuskusu Přečíst článek › Na zvýšenou poptávku po rozvozu pokrmů už reagují také internetové supermarkety. Například Košík.cz teď rozjíždí vlastní značku zchlazených hotových jídel z různých světových kuchyní.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu