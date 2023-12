Plyne to z dat žebříčku Real Index za druhé čtvrtletí roku 2023, které zpracovává společnost Deloitte. Byty se ve Středočeském kraji prodávaly v průměru za 74 400 korun za metr čtvereční. Zde je ale údaj zkreslen použitým vzorkem, v indexu jde totiž o průměrnou cenu jen za Benešov, Beroun, Kladno, Mladou Boleslav a okresy Praha-východ a Praha-západ.

Pokud jde o skutečně prodané byty bez ohledu na to, zda jde o novostavby nebo prodej starších bytů, byla v metropoli cena 114 500 Kč za metr čtvereční.

Nabídkové ceny nových bytů v Praze za červenec–srpen 2023.Zdroj: Deloitte

„Nejedná se o dramatický propad, jde spíše o pokračující trend, který odstartovala vysoká inflace i růst cen energií, zvyšování úrokových sazeb a také ceny stavebních prací. V důsledku těchto vlivů došlo k poklesu poptávky, což se projevilo na cenách nemovitostí,” vysvětluje expert na nemovitostní trh z Deloitte Petr Hána.

Nejdražší nemovitosti jsou podle Real Indexu nadále v Praze (114 500 Kč/metr čtvereční), Brně (94 300 Kč) a Středočeském kraji (74 400 Kč). Nejnižší ceny bytů jsou naopak v Ústí nad Labem (33 800 Kč), Ostravě (41 700 Kč) a Karlových Varech (43 300).

Léto přineslo další ochlazení

Deloitte sleduje i průměrnou nabídkovou cenu nových bytů v Praze. Ta se během letošního července a srpna se oproti dvěma předchozím měsícům propadla o 1,2 procenta na 152 000 Kč za metr čtvereční. V nabídce se objevilo celkem 13 nových developerských projektů s objemem 925 bytových jednotek.

„Průměrná cena nových bytů v Praze klesla počtvrté v řadě. Mezi hlavní důvody těchto propadů bezesporu patří setrvale vysoké úrokové sazby, prázdninové měsíce, vyčkávací taktika případných kupujících a vysoká inflace,“ řekl Petr Hána z poradenské společnosti Deloitte.

Podle něj tak zájem o nové byty nerostl, nebo dokonce klesal a tomu odpovídá i pohyb nabídkové ceny.

Samotný prodej nových bytových jednotek v období před letními prázdninami, navzdory klesající poptávce, neklesal. I to se však nyní změnilo. Zatímco v květnu a v červnu letošního roku bylo na pražském rezidenčním trhu podle informací developerů prodáno celkem 785 nových bytů, o prázdninách už to bylo jen 480. Během tohoto období naopak bylo do nabídky opětovně vráceno 121 bytů.

Nejvíce nových bytů k prodeji bylo v létě na Praze 5 (1 652 bytových jednotek), Praze 9 (1 445) a Praze 4 (1 211). Naopak nejmenší množství nových bytů k prodeji bylo na Praze 1 (29 bytových jednotek), Praze 2 (147) a na Praze 7 (313). Na konci léta bylo v nabídce celkem 167 dostavených projektů, dalších 160 je ve výstavbě a 22 před výstavbou.