Sedmačtyřicetiletý Jiří Šafář, zakladatel společnosti Český chřest, která sídlí v Hostíně u Vojkovic na Mělnicku, doslova žije touto rostlinou. Jeho cesta k chřestu ale nebyla nalajnovaná. V roce 2012 koupil zadluženou firmu od holandských pěstitelů.

Jiří Šafář se chřestu věnuje už téměř deset let. | Foto: Se svolením firmy Český chřest

„U nás byla levná půda, levná pracovní síla, vše se zabalilo do holandských obalů a šup do Evropy. Od nich jsme to koupili s vidinou prodávat chřest u nás, což oni nedělali. Myslel jsem, že firmu zbavíme dluhů a pak prodáme někomu, kdo pochopí potenciál chřestu. Nebyli jsme zemědělci a nedokázali jsme si představit, že z našeho oboru skočíme do zemědělství, kterému vůbec nerozumíme,“ přiznává Jiří Šafář.