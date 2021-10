S rozlohou přes devět tisíc metrů čtverečních je v něm místo pro 21 tisíc palet s lahvemi oblíbených nápojů. Samo osobě by to nebylo nic až tak mimořádného, ale tajemství se ukrývá uvnitř.

Špičková skladová technologie využívá prvků umělé inteligence, takže velmi sofistikovaný systém pracuje automaticky. První lidská ruka, která se dotkne výrobků, je až ruka řidiče, který nakladá palety do přistaveného kamionu.

Přímo z výroby putují do haly přes dopravník hotové nápoje, takže odpadá jakékoli dočasné skladování a překládání, vše okamžitě směruje k odběrateli. Vertikálně – až do výše sedmnácti metrů – manipuluje s paletemi devět výtahů, zatímco na podlaze přepravuj přebírá přepravu systém železničných vozíčků pohybujících se na uzavřené dráze.

Náklady? Půl miliardy

Skutečná mechanická poéma, to je první slovo, které napadne pozorovatele. V pozadí je ovšem náročné projekční řešení realizované s nákladem zhruba pět set milionů korun. Dodavatelem stavební částí řešení byla společnost Strabag. Jak uvedl její technický ředitel Tomáš Rys při ilustrování problémů, které bylo nutné vyřešit, například sklon podlahové betonové dosky o délce 150 metrů nemohl být větší než patnáct milimetrů, aby byla zaručena stabilita konstrukcí i přepravovaného zboží.

„Ačkoliv jsme projekt naplánovali dávno před covidovou krizí, podařilo se nám i přes veškerá omezení tuto velkou investici dotáhnout do konce včas a provoz spustit během 15 měsíců od začátku výstavby. Hala se pyšní množstvím špičkových moderních technologií, jež přispějí k lepší obsluze zákazníků. Na co jsem dále zvláště hrdý, je systém mokřadu vybudovaný na pozemcích v blízkosti skladu.

Do něho odvedeme dešťovou vodu z budov, která by jinak skončila v kanalizaci. Voda se tak přirozeně vrátí do přírody a přispěje k biodiverzitě přilehlého okolí. Kromě toho jsme vybudovali i protihlukové stěny v zájmu lepšího životního prostředí obyvatel Prahy 14,“ vysvětlil Jan Turek, ředitel výroby a logistiky Coca-Cola HBC ČR a SR.

Moderni systémy

Hala je vybavena moderním systémem kontroly nakládky a vykládky, a to díky kamerovému systému využívajícímu umělou inteligenci. O tento proces se starají automaticky řízené zakladače, obsluhující regálový systém. Maximální kapacita sedmiposchoďového skladového řešení je 21 168 paletových míst. K příjmu výrobků z výroby dochází na jednom sběrném místě, v tzv. „nádraží“.

Odtud pak palety dopravní systém palety transportuje na určené místo. Obslužní systém dodala společnost Systém Logistics. Její manažer Luca Canali zdůraznil, že samotné vyskladňování palet začíná až v momentě, kdy se řidič přihlásí k nakládce. Systém i tak umožňuje připravit potřebný počet palet pro zaplnění celého kamionu do dvaceti minut. Devět výdejních ramp dovoluje během jedné hodiny vyskladnit více než 250 palet.

Navíc tak, aby jejich řazení respektovalo potřeby distribuce a požadavky zákazníků co do uložení na vozidle nebo data výroby či spotřeby.