Významným tehdejším vkladem do sféry ekologie v regionu se stalo zprovoznění nové jednotky odsíření v mělnické elektrárně v závěru roku 1998. Do mozaiky pozitivních opatření ve sféře životního prostředí se zařadilo počátkem roku 1999, tedy před dvaceti roky, i ukončení provozu posledního ze tří kotlů na spalování hnědého uhlí v kralupském areálu chemických výrob.

Byl to velice oceňovaný počin, protože se tohoto slavnostního aktu zúčastnil tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

Odstavením posledního uhelného kotle z celkem čtyř provozovaných bylo ukončeno období od zahájení provozu chemičky v roce 1963, kdy teplárna zásobovala jako spolehlivý energetický zdroj nejen výrobní provozy, ale i kralupské sídelní celky.

Od té doby se v kralupském komplexu používá ekologické palivo. Nejdříve to byl těžký topný olej a později zemní plyn. Odstavením kotlů na tuhá paliva bylo uzavřeno období, kdy se ročně spálilo 900 000 tun uhlí. To za jediný rok představovalo emise 4 000 tun oxidů dusíku, 16 000 tun oxidu siřičitého, 350 tun oxidu uhelnatého a 1.800 tun tuhých částic odcházejících s kouřem do okolí. Uvedené emise se výrazně snížily. Nebylo to zadarmo - komplex ekologických opatření přišel kralupskou chemičku od roku 1991 na téměř dvě miliardy korun. Výměna kotlů v této částce hrála významnou roli.

Jiří Herain