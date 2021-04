/FOTOGALERIE/ Rodina Šťastných pěstuje nedaleko Mělníka salát. Jenže k čemu to je, když je nemá kde prodávat. Už loni musela farmářská rodina kvůli zavřeným trhům zlikvidovat 150 tisíc salátů.

Farma Šťastné saláty loni otevřela stánek přímo v areálu. | Foto: Instagram/Šťastné saláty

„Už máme nasázený saláty ve fóliovnících. Letos jsme to vlastně všechno ponížili víc jak o polovinu. S hotely a ani s restauracemi nepočítáme a zaměřili jsme se právě na trhy,“ vyprávěla v Českém rozhlase Radka Šťastná. Trhy se teď mohou otevřít, letošní sezóna by tak nemusela být úplně ztracená. Farma Štastné saláty z Tišic u Mělníka jezdila v době předcovidové prodávat hlavně do Prahy, roky k Andělu nebo na Malostranské náměstí.