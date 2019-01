Střední Čechy - Buď máš výmluvy, nebo výsledky! Tímto sloganem burcuje Středočeské inovační centrum (SIC) k aktivitě lidi, kteří mají zajímavý podnikatelský nápad, nicméně si nejsou tak docela jisti jeho úspěchem.

Středočeské inovační centrum. Ilustrační foto. | Foto: Facebook SIC

Pro začínající podnikatele, firemní inovátory i vizionáře, kteří by rádi něco změnili (nebo vědí, že ve své společnosti něco změnit potřebují, ale nemají jasno v tom, jak se to toho pustit) chystá se Škoda Auto Vysokou školou vzdělávací program se zkušenými lektory, který poběží při odpoledních setkáních každé úterý od 19. února do 23. dubna v Mladé Boleslavi.

Zaklínalo, které má odvážným nápadům skutečně podnikavých podnikatelů pomoci přičarovat úspěch, zní: SIC Lab ŠAVŠ. Jedná se o další ročník „inovační laboratoře“, již bude hostit innoCube společnosti Škoda Auto. SIC slibuje, že právě to je místo, kde se sny u úspěchu mohou začít měnit ve skutečnost. Kde je možno nastartovat svůj start-up (tedy rychle rozjet podnikání).

Kreativní laboratoř na Škoda Auto Vysoké škole je určena jak lidem, kteří už jsou ve světě byznysu zběhlí, ale chtěli by své aktivity posunout výš, tak i pro ty, kteří k těmto vodám teprve kormidlují. Klidně se na tomto poradensko-vzdělávacím workshopu mohou sejít třeba 20letý student, o třicet let starší zaměstnanec a například maminka na mateřské dovolené.

Zkušení odborníci je povedou k tomu, jak vytvořit fungující podnikatelský model – a těm nejlepším projektům se díky spolupráci se státní agenturou pro podporu a podnikání Czechinvest může otevřít i cesta k oslovení investorů. Včetně těch zahraničních.