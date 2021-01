Kde získat peníze na své podnikání, případně i jinou, nefinanční podporu – a to jak od státu, tak z jiných zdrojů – a jak si o ně říci? To má zájemcům napovědět on-line konzultační den pro podnikatele, který na středu 27. ledna chystají CzechInvest a Středočeské inovační centrum (SIC) společně s dalšími partnery. Konkrétně s Agenturou pro podnikání a inovace, jež se zabývá dotacemi ze strukturálních fondů, agenturou pro podporu exportu CzechTrade a Technologickou agenturou ČR, jejímž úkolem je zastřešovat státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

S jejich experty budou mít zájemci možnost debatovat o tom, co vše by mohli získat pro své podnikání i pro budoucí záměry. I samo SIC může nabídnout pomoc ve formě podnikatelských voucherů, nabízejících peníze podporující spolupráci firem s výzkumnými pracovišti i na takzvané kreativní činnosti jak v oblasti reklamy, tak i designu. A pozor: nejedná se o přednášku, jíž by společně naslouchali všichni zájemci. Půjde o debaty v rámci individuálních konzultací, přímo „na míru“, pro něž každý bude mít vyhrazený svůj čas. Někdo tak může své nápady probírat s experty už po deváté dopoledne, jiný třeba až před patnáctou hodinou.