Na vzestupu jsou ve středních Čechách takzvané start-upy neboli nově zakládané firmy zaměřené na technologický rozvoj a inovace. Mohou získat i řadu podpor. Podle zjištění Středočeského inovačního centra (SIC) však v kraji na pionýrskou éru mladých nadšenců sršících nápady i touhou po jejich uplatnění navazuje další epocha. Mezi úspěšnými přibývá i těch zkušenějších, kteří dosud pro někoho pracovali a nyní se chtějí takzvaně udělat pro sebe: osamostatnit.

Logo Středočeského inovačního centra. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

S řadou start-upů už má SIC navázané kontakty. Známá je především spolupráce se společností Byzance IT, vzešlou ze start-upu vzniklého na Českém vysokém učení technickém. Ta pro SIC vytvořila komponenty pro svítidla veřejného osvětlení, které z „obyčejných“ lamp vyžívajících LED diody dokážou udělat ty „chytré – a inovační centrum nyní může toto řešení poskytovat radnicím bez toho, že by bylo nutné zavázat se ke spolupráci s konkrétní firmou (a to včetně Byzance) či používat svítidla od určitého dodavatele.