Za projektem výroby bateriových skříní stojí společnost Minth Automotive Technology Research & Development, která požádala stát o slevu na dani formou investiční pobídky v hodnotě 209 milionů korun – ve výši 25 procent způsobilých nákladů na rozjezd projektu. Na souhlas ale vláda v úterý nekývla. Na večerní tiskové konferenci po jednání kabinetu to stručně zmínil ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Splnění podmínek nestačilo

Pokud je ve hře investiční pobídka, vždy o ní rozhoduje vláda, připomněl ministr. A v tomto případě se kabinet za zájmy investora nepostavil. Firma podle Havlíčkových slov sice „splnila podmínky, nicméně vláda zaujala negativní stanovisko“. Co to znamená, shrnul Havlíček do pěti slov: „Tato investiční pobídka nebyla schválena.“ Splněním podmínek se se rozumí, že firma vyhověla všem zákonným požadavkům, jimiž je případné získání investiční pobídky podmíněno. Není na ni však automatický nárok ve stylu splníš=dostaneš – a konečné slovo při rozhodování má právě vláda. Obecně platí, že při tom bere v potaz zejména přínosy projektu pro region a stát.

Co verdikt vlády říká kralupská radnice? Nic. Ano, vůbec nic. Pro ni byla velkým překvapením pondělní informace v internetových médiích citujících Českou tiskovou kancelář, že takový bod jednání má vláda vůbec na programu. Deníku to řekl starosta města Marek Czechmann (za STAN). Nezastírá, že o tomto projektu do pondělka neslyšel. „Nevím o tom vůbec nic – a ani netuším, kde by to mělo být,“ konstatoval. S tím, že ho napadá jediná lokalita; v souvislosti s ní se ale mluvilo o zcela jiném záměru i zájmu investorů ze země, která geograficky leží podstatně blíž.

Významný světový výrobce

Podle agentury CzechInvest, což je státní příspěvková organizace s úkolem podporovat podnikání a investice, podřízená ministerstvu průmyslu, je projekt výroby bateriových obalů investicí za 836 milionů korun. Přípravy, které začaly loni v srpnu, už pokročily tak daleko, že se ještě nyní v dubnu počítá s rozjezdem zkušební výroby. Dosavadní předpoklady počítají s tím, že v ostrém provozu – a to s vytvořením 176 pracovních míst – by se výroba měla rozběhnout od příštího roku. Z informací agentury CzechInvest plyne, že přínos společnosti pro státní rozpočet byl vyčíslen na 1,8 miliardy korun během deseti let. Jak se může projevit aktuální rozhodnutí vlády, zatím není jasné.

Společnost Minth Automotive Technology Research & Development patří do čínské skupiny Minth, která je výrobcem dílů, technologických komponentů a ozdobných prvků pro automobilový průmysl, jež také samostatně vyvíjí. Dodává je různým automobilkám. Vznikla v roce 1992 jako malá továrna ve vývojové zóně Xiaogang u města Ning-po. Dnes se chlubí tím, že jejími odběrateli jsou automobilky pokrývající 80 procent celosvětového trhu. Výslovně zmiňuje rozsáhlejší spolupráci s koncerny a značkami BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, PSA (Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler), Suzuki, Toyota a Volkswagen (včetně Škody Auto či třeba Audi nebo Porsche); nechybí však ani například Aston Martin, Dacia, Lexus, Lincoln, Renault či Rolls Royce.

V Číně má desítky výrobních zařízení, další závody založila v Mexiku, Thajsku a USA. S jejími prodejními a designovými centry se lze setkat v takových „městech automobilů“, jakými jsou Tokio, Detroit či Mnichov.