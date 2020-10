Výdejní okénka a rozvoz jídel jsou v době druhé koronavirové vlny jedinou nadějí restaurací. Pivovar a restaurace Němý medvěd v Mělníku ale nabídku rozšířil ještě o další služby. „Vytváříme polotovary, které si mohou lidé doma ohřát, nebo nabízíme suroviny. Také prodáváme pivo z minipivovaru,“ vysvětlil provozovatel podniku Martin Medek.

Restaurace U Trnků, Mělník. | Foto: Archiv restaurace

„Děláme všechno pro to, abychom přežili, když už je to podruhé, co musíme naše provozy kompletně adaptovat na rozvoz a jídla s sebou,“ připomněl Medek, podle kterého je stávající situace složitá i v tom, že se musí postarat o zaměstnance.