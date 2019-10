/FOTOGALERIE/ V supermarketech se dá koupit nepřeberné množství exotického ovoce, u mnoha zákazníků ale stále vítězí česká klasika: jablka. Dokazují to zkušenosti středočeských ovocnářů. Úroda ale bohužel není, co v minulosti bývala. Pěstitelům totiž práci komplikují vrtochy počasí.

To potvrdil třeba sadař Zdeněk Žert z Ovocných sadů Bříství. „Letos to bylo složité v tom, že na jaře byly větší mrazy, kdy jablka pomrzla. Potom byl problém s vysokými teplotami,“ podotkl. Potíže dělají prý i škůdci. Když totiž málo prší, přemnoží se. „Navíc byl problém s kroupy, kdy v našem případě máme ovoce poškozené. Nebýt těchto vlivů, tak by úroda mohla být dobrá,“ vysvětlil Žert.